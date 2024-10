Iz sveta se vrstijo kritike ob prepovedi delovanja UNRWA, zgroženi tudi v Sloveniji

ZDA so izrazile zaskrbljenost zaradi odločitve izraelskega parlamenta, da prepove delovanje Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) na izraelskem ozemlju. Generalni sekretar Antonio Guterres pa je opozoril, da bo imela uničujoče posledice. Tudi več drugih držav svari pred posledicami za Palestince, med njimi tudi Slovenija. Prepoved delovanja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem je v nasprotju s pravnimi obveznostmi, ki jih ima Izrael kot okupacijska sila, je sporočila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Še najbolj pa je bilo kritično palestinsko predsedstvo na zasedenem Zahodnem bregu.

OGLAS

Urad palestinskega predsednika v Ramali je potezo ostro obsodilo. "Tega ne bomo dovolili (...) Prepričljivo glasovanje tako imenovanega kneseta kaže, da se Izrael spreminja v fašistično državo," so v ponedeljek sporočili iz urada. Pri Hamasu so prepoved obsodili kot sionistično agresijo. "Menimo, da je to del sionistične vojne in agresije proti našemu ljudstvu," je sporočilo palestinsko islamistično gibanje. Medtem je zaveznica gibanja, skupina Islamski džihad potezo opisala kot stopnjevanje genocida nad Palestinci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po napadu na skladišče UNRWA FOTO: AP icon-expand

Iz vsega sveta kritični do odločitve izraelskega parlamenta "Izraelski vladi smo dali jasno vedeti, da smo zaradi tega globoko zaskrbljeni," je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller in dodal, da izraelsko vlado še naprej pozivajo, naj nove zakonodaje ne uveljavi. Miller je izpostavil je ključno vlogo UNRWA pri razdeljevanju humanitarne pomoči v Gazi. ZDA so, potem ko je Izrael objavil trditev, da je nekaj pripadnikov UNRWA sodelovalo v napadih teroristične skupine Hamas na Izrael 7. oktobra lani, prenehale financirati UNRWA, kongres pa je sprejel zakon o prepovedi obnovitve financiranja. Po drugi strani Washington vztraja pri stališču, da ima UNRWA nepogrešljivo vlogo pri zagotavljanju pomoči Palestincem ne le v Gazi, ampak tudi na Zahodnem bregu in drugje v regiji. "Trenutno jih nihče ne more nadomestiti," je dejal Miller.

UNRWA zagotavlja pomoč Palestincem v Gazi FOTO: AP icon-expand

Generalni sekretar Guterres je medtem dejal, da bo imela uveljavitev zakonov, ki jih je v ponedeljek sprejel kneset, "uničujoče posledice za palestinske begunce na zasedenem palestinskem ozemlju". Dodal je, da je odločitev v nasprotju z mednarodnim pravom, poročajo tuje tiskovne agencije. Že v ponedeljek je vodja UNRWA Philippe Lazzarini opozoril, da bo dejanje Izraela še okrepilo trpljenje Palestincev, zlasti ljudi v Gazi. Po njegovi oceni je prepoved dejavnosti UNRWA v Izraelu brez primere in predstavlja nevaren presedan. Do odločitve Izraela so bili kritični tudi v Londonu in Berlinu. Britanski premier Keir Starmer je dejal, da je globoko zaskrbljen, nemška vlada pa je sporočila, da je ogrožena nujna humanitarna pomoč več milijonom ljudi. Francija je danes obžalovala odločitev izraelskih poslancev. "Izvajanje zakonodaje bo imelo zelo resne posledice za humanitarne razmere v Gazi, ki so že zdaj katastrofalne, pa tudi na vseh palestinskih ozemljih," je sporočilo francosko zunanje ministrstvo. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani, ki se je danes udeležil zasedanja koordinacijskega odbora ministrov Italije in Slovenije na Brdu pri Kranju pa meni, da bi odločitev izraelskega parlamenta lahko oslabila vlogo ZN. "Obžalujemo, da je bila sprejeta ta odločitev, čeprav razumemo nekatere razloge, ki izzivajo izraelski odziv," je dodal. Turčija je medtem obsodila prepoved delovanja UNRWA in jo označila za kršitev mednarodnega prava. "Z napadom na UNRWA želi Izrael uničiti rešitev dveh držav in preprečiti vrnitev palestinskih beguncev v njihovo domovino," je dodalo turško zunanje ministrstvo. Kritična je bila tudi Jordanija, ki je meni, da je prepoved del prizadevanj Izraela za ukinitev agencije ZN. Izraelski poslanci so v ponedeljek sprejeli zakonodajo, s katero so UNRWA s prihodnjim letom prepovedali delovanje v Izraelu in zasedenem Vzhodnem Jeruzalemu. Zakonodaja ogroža tudi delo agencije na območju Gaze, saj Izrael nadzira tamkajšnje mejne prehode.

Leta 1949 ustanovljena agencija ZN skrbi za humanitarno pomoč, izobraževanje, socialne storitve in zdravje za več milijonov palestinskih beguncev na območju Gaze, Zahodnem bregu, v Jordaniji, Libanonu in Siriji. UNRWA je ena največjih agencij ZN in ima okoli 40.000 zaposlenih, od tega 13.000 samo na območju Gaze. Izrael že več mesecev opozarja, da se je v agencijo infiltriralo palestinsko islamistično gibanje Hamas. Trdi tudi, da je več njenih uslužbencev sodelovalo v napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani. UNRWA obtožbe zavrača. Golob ostro obsodil prepoved delovanja UNRWA "Zgrožena sem nad glasovanjem izraelskega parlamenta o prepovedi delovanja UNRWA na zasedenem palestinskem ozemlju. Država Izrael je tista, ki od leta 1948 razseljuje palestinske begunce, UNRWA pa generacijam beguncev zagotavlja humanitarno, zdravstveno, izobraževalno in drugo pomoč," je na omrežju X zapisala Pirc Musarjeva. Opozorila je, da ima Izrael kot okupacijska sila v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom jasne pravne obveznosti. "Mednarodna skupnost mora odločno zavrniti vse tovrstne poskuse nadaljnjega razlaščanja Palestincev na zasedenem ozemlju," je še dodala.

Uničena stavba UNRWA v Gazi FOTO: AP icon-expand