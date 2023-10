Iz sveta se vrstijo obsodbe nasilja med Izraelci in Palestinci

Po tem, ko je teroristično palestinsko gibanje Hamas napadlo Izrael, ta pa se je silovito odzval, se iz sveta vrstijo obsodbe nasilja in pozivi k miru. V Pekingu so izrazili globoko zaskrbljenost in pozvali k t. i. rešitvi dveh držav. Afriška unija je sprti strani pozvala, naj se brez predpogojev vrneta k pogajanjem.

V nepričakovani eskalaciji nasilja, najhujši na območju v več desetletjih, je doslej umrlo že več kot 500 ljudi na obeh straneh, več kot 2000 pa je ranjenih. Izrael je danes napadlo tudi libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran. Po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja prihaja dolga in težka vojna.

Kitajsko zunanje ministrstvo je izrazilo globoko zaskrbljenost zaradi nasilja in vse vpletene pozvalo k prekinitvi ognja in umiritvi razmer. Ob tem so v Pekingu pozvali tudi k t. i. rešitvi dveh držav, ki vključuje ustanovitev neodvisne palestinske države. K vrnitvi za pogajalsko mizo "brez predpogojev" in uresničitvi rešitve dveh držav je pozvala tudi AU. Vodja komisije AU Musa Faki Mahamat je na svetovne sile naslovil prošnjo, naj "prevzamejo odgovornost za uveljavitev miru in zagotovitev pravic obeh narodov", češ da je "zanikanje temeljnih pravic palestinskega ljudstva, zlasti pravice do neodvisne in suverene države, glavni vzrok stalnih izraelsko-palestinskih napetosti".

icon-expand Napad Hamasa na Izrael FOTO: AP

Na spopade so se danes med drugim odzvale tudi Nova Zelandija, Avstralija in Indonezija. Novozelandski premier Chris Hipkins je izrazil "resno zaskrbljenost". "Nova Zelandija nedvoumno obsoja teroristične napade na Izrael, ki jih vodi Hamas," je dejal in izrazil zaskrbljenost Wellingtona, da se bodo razmere v prihodnjih dneh še zaostrile. Vse strani je pozval k zadržanosti, zaščiti civilistov in spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. Avstralski premier Anthony Albanese je medtem na družbenem omrežju X zapisal, da Avstralija "v tem času stoji ob strani prijatelju Izraelu". "Obsojamo neselektivne in odvratne napade Hamasa na Izrael, njegova mesta in civiliste," je zapisal in dodal, da ima Izrael pravico do obrambe. Globoko zaskrbljenost zaradi spopadov in pozive k miru je izrazila tudi Indonezija, siceršnja podpornica palestinske strani. "Srž konflikta, to je izraelska okupacija palestinskih ozemelj, je treba rešiti v skladu s parametri, o katerih so se dogovorili ZN," je v izjavi zapisalo zunanje ministrstvo v Džakarti. K zadržanost in umiritvi napetosti je danes pozvala tudi mirovna misija ZN v Libanonu (Unifil). "Smo v stiku z oblastmi obeh strani, na vseh ravneh, da bi se izognili resnejši eskalaciji," je zapisala na omrežju X.

Spopade je v soboto že obsodilo več članic EU, vključno s Slovenijo, kot tudi Velika Britanija, ZDA, Ukrajina in Indija. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je med drugim izrazil solidarnost EU z izraelskim narodom in ogorčenje nad napadi Hamasa, visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je pozval k takojšnjemu prenehanju nasilja in mirni rešitvi.