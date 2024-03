Iz sveta se vrstijo obsodbe streljanja izraelskih sil na Palestince

Potem ko je izraelska vojska v četrtek streljala na Palestince v bližini mesta Gaza, ki so čakali na humanitarno pomoč, in pri tem ubila 112 ljudi, še 760 pa jih poškodovala, se iz sveta vrstijo obsodbe nasilja, pozivi k takojšnji prekinitvi ognja in k neovirani dostavi humanitarne pomoči po vsej Gazi.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v četrtek obsodil streljanje izraelske vojske na Palestince, ki so v Gazi čakali na humanitarno pomoč, in izrazil zgroženost nad "tragičnim človeškim davkom konflikta". Da dogajanje v Gazi po mesecih spopadov lahko še vedno šokira, pa je v odzivu dejal koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths. ZDA so medtem blokirale izjavo Varnostnega sveta ZN, ki jo je predlagala Alžirija in je krivdo za napad na palestinske civiliste pripisala Izraelu. Palestinski veleposlanik pri ZN Rijad Mansour je po izrednem zasedanju pojasnil, da je 14 od 15 držav članic VS ZN podprlo izjavo, izjema so bile ZDA, poroča katarska televizija Al Jazeera. Namestnik ameriške veleposlanice v VS ZN Robert Wood je odločitev Washingtona pojasnil z besedami, da trenutno "nimamo vseh dejstev na terenu". Dodal je, da si ZDA prizadevajo preveriti okoliščine incidenta, da bi ugotovile, ali bi bilo mogoče oblikovati stališče, o katerem se bodo vsi strinjali.

Tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je izrazil zgroženost nad novicami o "še enem pokolu med civilisti v Gazi, ki obupano čakajo na humanitarno pomoč". "Te smrti so popolnoma nesprejemljive. Omejevanje dostave hrane je resna kršitev mednarodnega humanitarnega prava," je zapisal na omrežju X in ponovno pozval k neoviranemu dostopu humanitarne pomoči v Gazo.

Predsednik ZDA Joe Biden je prepričan, da bo incident zapletel že tako občutljiva pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi. Tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller pa je dodal, da bo Washington pozorno spremljal prihajajočo preiskavo dogodka in zahteval odgovore. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na omrežju X obsodil incident in opozoril, da so bili palestinski civilisti znova tarča izraelskih vojakov. Zunanje ministrstvo v Parizu pa je opozorilo, da vse več civilistov trpi zaradi lakote in bolezni, ter Izrael pozvalo k spoštovanju mednarodnega prava. Oblasti v Italiji in Španiji so medtem pozvale k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Tudi slovensko zunanje ministrstvo je obsodilo streljanje izraelskih sil na Palestince in ponovno pozvalo k takojšnji prekinitvi ognja, zaščiti civilistov ter zadostni dostavi humanitarne pomoči po vsej Gazi.

Turčija je Izrael obtožila, da je zagrešil nov zločin in obsodil prebivalce Gaze na lakoto. "Dejstvo, da Izrael tokrat cilja na nedolžne civiliste v vrsti za humanitarno pomoč, je dokaz, da si zavestno in kolektivno prizadeva uničiti palestinsko ljudstvo," je sporočilo turško zunanje ministrstvo. Katarsko zunanje ministrstvo je opozorilo, da bi Izrael lahko s svojim ravnanjem dokončno spodkopal mednarodna prizadevanja za uresničitev rešitve dveh držav in s tem utrl pot širjenju nasilja v regiji.