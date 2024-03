Iz sveta številne obsodbe terorističnega napada v Rusiji: 'Šokantno'

Iz Evrope in sveta se vrstijo obsodbe napada v Rusiji, ki je zahteval več kot 90 življenj. Evropska unija je sporočila, da je "šokirana in zgrožena". Okrutni napad v koncertni dvorani Crocus v Moskvi je zločinsko dejanje, ki ga odločno obsojamo, za ubijanje nedolžnih civilistov ni opravičila, je zapisalo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Teroristični napad v Moskvi so obsodile tudi številne arabske države.