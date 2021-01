Svetovni voditelji obsojajo nasilje: To je napad na demokracijo

" Temeljno načelo demokracije je, da so na volitvah zmagovalci in poraženci, " je še dejala kanclerka in dodala, da imajo oboji nalogo biti odgovorni, da lahko zmaga demokracija.

Po njeni oceni je za to odgovoren tudi Trump. " Globoko obžalujem, da predsednik Trump vse od novembra in še včeraj ni priznal poraza ," je dejala in poudarila, da so " dvomi v izid volitev ustvarili ozračje, v katerem so se lahko zgodili sredini dogodki".

Potem ko so privrženci Donalda Trumpa vdrli v poslopje ameriškega kongresa, medtem ko je ta potrjeval zmago Joeja Bidna na predsedniških volitvah, je nemška kanclerka Angela Merkel danes sporočila, da je "žalostna in jezna".

Iran je ocenil, da incident kaže na ranljivost zahodne demokracije. " Kar smo videli v ZDA v sredo zvečer in danes, kaže predvsem, kako krhka in ranljiva je zahodna demokracija, " je povedal predsednik Irana Hasan Rohani.

Kitajska pa je ZDA v prvem odzivu zaželela, da se bodo hitro vrnile k miru, stabilnosti in varnosti. "Verjamemo, da si ameriško ljudstvo želi varnosti in miru, predvsem med pandemijo," je povedala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Hua Chunying.Ob tem je potegnila še vzporednico s protesti v Hongkongu, saj da so tudi tam vdrli v parlament, vendar je policija vedno ravnala profesionalno. S tem je posredno opozorila na to, da so v vdoru v kongres umrli štirje ljudje.

Na Kitajskem so se sicer javnost in mediji na nasilje v ZDA odzvali bolj kritično. Predvsem so primerjali svetovno podporo protestnikom v Hongkongu s sedaj zgroženimi odzivi na dogajanje v Washingtonu, kar je po njihovem dvolično.

Pahor obsodil napad na simbol ameriške demokracije

Slovenski predsednik Borut Pahor pa je v izjavi za javnost sporočil, da se morajo politiki z vso odgovornostjo zavedati posledic svojih ravnanj."Biti moramo povezovalni in ne razdiralni. Spodbujati moramo strpnost, ne sovražnost. Obsojam napad na simbol ameriške demokracije. Obsojam vsakršno nasilje. Iskreno sožalje izrekam voditeljema kongresa in senata ter svojcem žrtev."

Kot je še dejal, zaupa v demokracijo in poudarja pomen trdnosti njenih institucij, vključno z volitvami kot temeljem demokracije."Verjamem v moč in vitalnost ameriške demokracije, ki bo premagala tudi te izzive in želim miren zaključek prehodnega obdobja. Prepričan sem, da bo novoizvoljeni predsednik Biden skupaj z vsemi zmernimi političnimi silami ponovno povezal sedaj globoko razdeljeno Ameriko in se iskreno veselim prihodnjega sodelovanja z njim," je še zapisal.