Iz sveta, tudi Slovenije, izrazi zadovoljstva ob prekinitvi ognja v Gazi

"Po tolikšni bolečini, smrti in žrtvah je danes orožje v Gazi utihnilo," je odhajajoči predsednik ZDA Joe Biden dejal med obiskom v Južni Karolini, le nekaj ur po začetku veljavnosti prekinitve ognja v Gazi.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes pozdravil začetek uveljavitve prekinitve ognja v Gazi in izpustitev talcev. "Pripravljeni smo nuditi podporo in povečati dostavo trajne humanitarne pomoči neštetim Palestincem, ki še naprej trpijo," je dodal. Po besedah Guterresa je nujno, da ta prekinitev ognja odstrani pomembne varnostne in politične ovire za dostavo pomoči.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X pozdravila izpustitev prvih treh izraelskih talk in ob današnji prekinitvi ognja pozvala, naj "bo to začetek novega poglavja za Izrael in Palestince". "Prekinitev ognja mora trajati. Evropa jo bo podprla," je dodala.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je medtem izrazil olajšanje ob osvoboditvi prvih izraelskih talcev in vstopu humanitarne pomoči v Gazo. "Dogovor v regijo prinaša prepotreben kanček upanja. Vse strani se ga morajo držati. Mir je edina pot naprej," je zapisal na družbenem omrežju X.

Tudi nemški kancler Olaf Scholz je mnenja, da je treba zagon, ki ga je ustvarila prekinitev ognja v Gazi, uporabiti za delo v smeri "palestinske države, ki lahko sobiva v miru z Izraelom". Civilno prebivalstvo Gaze je med vojno "močno trpelo" in njihova prihodnost zadeva tudi nas, je dodal na omrežju X.

Izpustitev prvih treh izraelskih talk iz Gaze je po poročanju britanskega BBC pozdravil tudi britanski premier Keir Starmer, ki je pri tem posebej omenil britansko-izraelsko državljanko Emily Damari.

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da namerava Francija sodelovati z drugimi državami, da bi zagotovila "popolno izvajanje" dogovora o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev. Dodal je še, da je Macron v soboto govoril z družinami dveh zajetih francosko-izraelskih talcev, ki sta na seznamu tistih, ki naj bi jih Hamas izpustil v okviru dogovora.