S Teslinih 'neuničljivih' cybertruckov odpadajo deli, kupci zgroženi

Po podatkih Cox Automotive je Tesla lani prodala manj kot 39.000 cybertruckov, kljub temu, da bi jih lahko proizvedla več kot 125.000. Da bi povečali prodajo, so kupcem med drugim ponudili ugodno financiranje. Čeprav vozilo ostaja najbolje prodajan električni poltovornjak na trgu, njegova prodaja ni dosegla visokih pričakovanj. Pred predstavitvijo vozila je namreč Musk napovedoval, da so prejeli skoraj dva milijona rezervacij.

Delnice podjetja so v ponedeljek znova padle, padajoči trend pa je po mnenju analitikov posledica kombinacije več dejavnikov, vključno s potezami izvršnega direktorja Elona Muska in njegovih povezav z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in pa večjo konkurenco proizvajalcev električnih vozil na Kitajskem. Po zmagi Trumpa so delnice sredi decembra sprva poskočile na rekordno vrednost, od takrat pa padle za več kot 50 odstotkov, še poroča The New York Post.