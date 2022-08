Iz ukrajinskih pristanišč izplule še štiri ladje z žitom

Zadnje štiri ladje, ki so danes zapustile ukrajinska pristanišča, bodo v skladu z dogovorom med Ukrajino in Rusijo pregledali v Istanbulu, preden bodo nadaljevale svojo pot. Ladje so izplule iz pristanišč Odesa in Črnomorsk po varnem pomorskem koridorju in bodo plule skozi Bosporsko ožino, poroča britanski BBC. Po opravljenih pregledih naj bi dve pristali v Turčiji, drugi dve pa sta namenjeni v Italijo in na Kitajsko.