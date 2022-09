Iz uprave Ine odhajajo tudi Madžari: z goljufijami ne želijo biti povezani

Dva madžarska člana uprave Ine sta podala svojo odpoved, so sporočili iz podjetja. "Ferenc Horvath in Jozsef Simola, člana uprave, ki ju je predlagal Mol, sta 16. septembra 2022 odstopila – kljub dejstvu, da nista bila na noben način vpletena v nezakonite dejavnosti v povezavi z Ino, ki so v javnost prišle konec avgusta. Zaradi zagotavljanja nadaljnjega poslovanja podjetja bosta oba do imenovanja njunih naslednikov še naprej opravljala svoje funkcije," so zapisali.

Njuno odpoved so potrdili tudi v madžarskem Molu. "Tako Horvath kot Simola sta bila zgrožena, ko sta izvedela, kakšni nezakoniti posli so se dogajali v upravi Ine. S svojim odstopom sta prevzela osebno poslovno odgovornost in pokazala, da z goljufijami nista povezana" so sporočili iz podjetja.

icon-expand V podjetju Mol so Ferenca Horvátha in Józsefa Simolo na funkcijo imenovali leta 2021. FOTO: Shutterstock

Spomnimo, konec avgusta so v javnost pricurljale informacije o nezakonitih poslovanjih, ki so se dogajali v družbi Ina. Zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter oškodovanja podjetja so pridržali pet oseb. Peterica naj bi Ino oškodovala za več kot 113 milijonov evrov. Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je zato izvedel preiskavo in zahteval pripor za Damirja Škugorja, Gorana Husića, Josipa Šurjaka, Marijo Ratkić in Škugorjevega očeta Daneta Škugorja.

Osumljeni naj bi izkoristili stalno naraščanje cen plina na svetovnem trgu. Šurjak in Škugor naj bi se dogovorila, da Ina prek družbe Plinara istočne Slavonije podjetju OMS upravljanje prodaja plin po netržno nizkih cenah. Leta 2019 ustanovljeno podjetje OMS upravljanje je plin nato po večkratno višji ceni prodajal naprej v tujino.