Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Okoli Vjesnika prometni kolaps, kamere pred požarom ujele skupino mladih

Zagreb, 19. 11. 2025 10.07 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
U.Z. , STA , T.H.
Komentarji
10

Zaradi požara, ki je v torek popolnoma uničil stolpnico nekdanjega časnika Vjesnik, v Zagrebu nastajajo veliki prometni zastoji. Ceste okoli znamenitega nebotičnika so še vedno zaprte za promet, gasilci, ki so zvečer morali zapustiti stavbo, pa gašenje nadaljujejo. V notranjost bodo vstopili šele, ko bodo objekt pregledali statiki. Mnogi prebivalci so sicer prepričani, da je zgodba za stolpnico končana. Kot poročajo hrvaški mediji, je Policija na informativni razgovor poklicala skupino mladih, ki so jih pred izbruhom požara na lokaciji ujele kamere.

Kot so neuradno izvedeli hrvaški mediji, je policija zaslišala več mladih ljudi zaradi suma, da bi lahko bili povezani z morebitnim požigom stavbe.

"Zaenkrat še niso osumljenci, vendar ima policija očitno informacije, ki jih povezujejo s krajem požara," pojasnjuje Net.hr, ki pravi, da obstajajo indici, da so bili na lokaciji tik pred požarom in da so jih posnele nadzorne kamere, vendar zaenkrat ni konkretnih dokazov, da bi bili povezani s požarom.

Jutarnji.hr navaja, da naj bi bila v ponedeljek zvečer v Vjesnikovi stavbi skupina pet do šest oseb, starih med 15 do 18 let, ki naj bi se želeli povzpeti na vrh nebotičnika, pri tem pa bi lahko ponesreči izzvali požar. Index.hr dodaja, da je bil razgovor opravljen z dvema mladoletnikoma.

Preberi še Ognjeni zublji uničili simbol Zagreba: pretresljive fotografije nebotičnika

Kot smo poročali, je požar v 16-nadstropni stolpnici na Slavonski aveniji v hrvaški prestolnici izbruhnil v ponedeljek nekaj po 23. uri. Vzrok zanj še ni znan.

Gasilci so v torek zvečer po priporočilih statikov iz varnostnih razlogov zapustili stavbo. Kot poroča Net.hr, stavbo, iz katere se še vedno kadi, danes gasijo od zunaj, v notranjosti pa bodo z gašenjem nadaljevali po opravljenem strokovnem pregledu.

Promet na širšem območju okoli stolpnice je bil že davi med prometno konico povsem blokiran, nič drugače ni bilo niti v popoldanski konici. "Še nikoli nisem videla večje gneče, že pol ure se vozim od Selske proti Vukovarski ulici, pa nisem prišla še niti do Trešnjevačkega trga," je za Net.hr dejala obupana bralka, ujeta v prometu.

Včeraj podobnih težav ni bilo, ker je bil na Hrvaškem zaradi državnega praznika dela prost dan.

Konec zgodbe za Vjesnik?

Požar sicer ni zahteval človeških žrtev, a je popolnoma uničil stavbo. Premier Andrej Plenković je v torek napovedal pomoč države pri njeni obnovi, zagrebški župan Tomislav Tomašević pa je dejal, da bodo stavbo obnovili ali podrli in zgradili novo.

Podpredsednik vlade in obrambni minister Ivan Anušić je davi v pogovoru za Hrvatski radio dejal, da bo stolpnico zelo težko obnoviti, saj je gorela cela stavba. "Mislim, da je za Vjesnik konec zgodbe," je izjavil. Poudaril je tudi, da je bila stolpnica dolga leta zapuščena in neustrezno vzdrževana ter da se zdaj kaže posledica dolgoletnega zanemarjanja.

Stolpnica Vjesnika je bila eden od simbolov mesta in pomembno središče tiskanih medijev. V njej so med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti, pa tudi uredništva legendarnih revij, kot so Studio, Start, Danas, Kviz, Arena, Erotika, in celo znameniti stripi, med njimi Alan Ford.

Stavbo je projektiral arhitekt Antun Ulrich, graditi pa so jo začeli leta 1963. Mediji in novinarji so v stolpnici začeli delovati leta 1972. Od medijev je v nebotičniku v zadnjem času deloval le radio Laganini FM, večina stavbe pa je bila v lasti države.

vjesnik požar stolpnica zagreb prometni zastoji gašenje nebotičnik
Naslednji članek

'Skrivni dogovor' ZDA in Rusije: 28 skupnih točk za konec vojne?

Naslednji članek

Edini glas proti oddal republikanec, ki je trdil, da Haitijci jedo pse

SORODNI ČLANKI

Gasilci dobili le eno prijavo, župan: Obstaja nekaj sumov ...

Ognjeni zublji uničili simbol Zagreba: pretresljive fotografije nebotičnika

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sinjebradec
19. 11. 2025 13.37
a že od torka da gori?v NY je stolpnica po dobre pol ure gorenja zrušila sama vase !
ODGOVORI
0 0
zasvobodo22
19. 11. 2025 13.12
+1
zal je gasilstvo povozil cas in ceprav zelo stevilcno ko kje gori tud vse pogori zraven pa se ustvari se ogromno onasnezevanje dejstvo je ,da nikjer jim nic ne uspe pogasit razen obranit kak drug objekt pa kokodakajte kolikor hocete pac ti treningi polaganje cevi so prav smesni
ODGOVORI
1 0
zasvobodo22
19. 11. 2025 13.13
+1
no se bol bedno pa to.v Usa. majo za vse kes ,da bi pa uspostavili dobro gasilno vojsko ker jim kar naprej gori to pa ne
ODGOVORI
1 0
Greznica
19. 11. 2025 12.07
+2
očitno nekdo računa na zavarovalno premijo in da se stavba podere ter naredi novo (lepšo, višjo, boljšo čokolado) ... druge tuki ni (bila je zapuščena)
ODGOVORI
2 0
osservatore
19. 11. 2025 11.43
+1
A je bil Vjesnik komu trn v peti?
ODGOVORI
1 0
Deathstar
19. 11. 2025 11.02
+1
Podret pa mir....
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
19. 11. 2025 10.52
-1
PA KAKE VEZE IMA SLOVENIJA IN SLOVENCI S TEM!!!
ODGOVORI
6 7
Sixten Malmerfelt
19. 11. 2025 10.46
+6
V Ljubljani je vsak dan prometni kaos, pa ne pišete tako pogosto, kot v Zagrebu!
ODGOVORI
8 2
Free_Palestine
19. 11. 2025 10.54
+1
Sve za Lijepo našo.
ODGOVORI
1 0
bronco60
19. 11. 2025 10.26
+5
Bo EU vse plačala, kot do sedaj.
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363