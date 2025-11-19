Okoli Vjesnika prometni kolaps, kamere pred požarom ujele skupino mladih

Zaradi požara, ki je v torek popolnoma uničil stolpnico nekdanjega časnika Vjesnik, v Zagrebu nastajajo veliki prometni zastoji. Ceste okoli znamenitega nebotičnika so še vedno zaprte za promet, gasilci, ki so zvečer morali zapustiti stavbo, pa gašenje nadaljujejo. V notranjost bodo vstopili šele, ko bodo objekt pregledali statiki. Mnogi prebivalci so sicer prepričani, da je zgodba za stolpnico končana. Kot poročajo hrvaški mediji, je Policija na informativni razgovor poklicala skupino mladih, ki so jih pred izbruhom požara na lokaciji ujele kamere.

Kot so neuradno izvedeli hrvaški mediji, je policija zaslišala več mladih ljudi zaradi suma, da bi lahko bili povezani z morebitnim požigom stavbe. "Zaenkrat še niso osumljenci, vendar ima policija očitno informacije, ki jih povezujejo s krajem požara," pojasnjuje Net.hr, ki pravi, da obstajajo indici, da so bili na lokaciji tik pred požarom in da so jih posnele nadzorne kamere, vendar zaenkrat ni konkretnih dokazov, da bi bili povezani s požarom. Jutarnji.hr navaja, da naj bi bila v ponedeljek zvečer v Vjesnikovi stavbi skupina pet do šest oseb, starih med 15 do 18 let, ki naj bi se želeli povzpeti na vrh nebotičnika, pri tem pa bi lahko ponesreči izzvali požar. Index.hr dodaja, da je bil razgovor opravljen z dvema mladoletnikoma.

Kot smo poročali, je požar v 16-nadstropni stolpnici na Slavonski aveniji v hrvaški prestolnici izbruhnil v ponedeljek nekaj po 23. uri. Vzrok zanj še ni znan. Gasilci so v torek zvečer po priporočilih statikov iz varnostnih razlogov zapustili stavbo. Kot poroča Net.hr, stavbo, iz katere se še vedno kadi, danes gasijo od zunaj, v notranjosti pa bodo z gašenjem nadaljevali po opravljenem strokovnem pregledu. Promet na širšem območju okoli stolpnice je bil že davi med prometno konico povsem blokiran, nič drugače ni bilo niti v popoldanski konici. "Še nikoli nisem videla večje gneče, že pol ure se vozim od Selske proti Vukovarski ulici, pa nisem prišla še niti do Trešnjevačkega trga," je za Net.hr dejala obupana bralka, ujeta v prometu. Včeraj podobnih težav ni bilo, ker je bil na Hrvaškem zaradi državnega praznika dela prost dan.

Konec zgodbe za Vjesnik?

Požar sicer ni zahteval človeških žrtev, a je popolnoma uničil stavbo. Premier Andrej Plenković je v torek napovedal pomoč države pri njeni obnovi, zagrebški župan Tomislav Tomašević pa je dejal, da bodo stavbo obnovili ali podrli in zgradili novo. Podpredsednik vlade in obrambni minister Ivan Anušić je davi v pogovoru za Hrvatski radio dejal, da bo stolpnico zelo težko obnoviti, saj je gorela cela stavba. "Mislim, da je za Vjesnik konec zgodbe," je izjavil. Poudaril je tudi, da je bila stolpnica dolga leta zapuščena in neustrezno vzdrževana ter da se zdaj kaže posledica dolgoletnega zanemarjanja.

