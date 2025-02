Iz vodnega rezervoarja uspešno rešili ujetega jelena

Ubogi jelen se je znašel v težavah, ko je padel v prazen vodni rezervoar v občini Roveredo in Piano, ki leži približno 100 kilometrov severozahodno od Trsta in približno šest kilometrov severozahodno od Pordenona.

Gasilska brigada je združila moči z veterinarji in osebjem Raziskovalnega in koordinacijskega centra za divje živali Univerze v Vidmu ter Regionalnega gozdarskega zbora, poroča Enex.

Pri reševanju so uporabili tovornjak z žerjavom. Najprej so mu dali pomirjevala, ga dobro privezali in ga dvignili na cesto. Po tem, ko so ga spravili iz godlje, so ga odpeljali v nadaljnjo oskrbo in rehabilitacijo v center za divje živali.