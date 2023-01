Iz vozila streljal v množico na pogrebu, huje ranil več oseb in pobegnil

Londonski policisti intenzivno iščejo osebo, ki je ob 13.30 uri iz premikajočega se vozila izstrelila več strelov. Nekaj minut za tem so namreč prejeli klic, da se je v severnem delu britanske prestolnice zaslišalo več pokov in da je bilo ob tem ranjenih več oseb. Ob prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je strelec poškodoval šest oseb ženskega spola, med njimi sedemletnico, ki jo je krogla huje poškodovala.

V bolnišnico so prepeljali tudi preostalih pet, in sicer gre za tri ženske, stare 48, 54 in 41 let, mlajšo ženski, ki je stara 21 let ter še eno 12-letno najstnico. Podrobnosti o njihovem stanju v bližnji bolnišnici niso podali, so pa povedali, da bi poškodbe 48-letne ženske lahko močneje vplivala na njeno prihodnost in da so 12-letnico, ki je imela lažje poškodovano nogo, že poslali domov.