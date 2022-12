Iz zapora bodo izpustili razvpitega serijskega morilca z vzdevkom 'Kača'

Zloglasni morilec je v nepalski prestolnici zaradi umora Američanke Connie Jo Bronzich in njenega kanadskega prijatelja Laurenta Carriera prestajal dve dosmrtni kazni, vsako po 20 let. Obsojen je bil na dveh ločenih sojenjih – nazadnje leta 2014, ko je zaradi umora Carriera dobil 20 let v zaporu s strogim režimom.

Nepalsko vrhovno sodišče pa je v sredo odredilo izpustitev Charlesa Sobhraja. Njegova odvetniška ekipa je namreč vložila prošnjo, v kateri je trdila, da mu morajo zaradi starosti, morilec je star 78 let, in dobrega vedenja popustiti pri zaporni kazni. Določba nepalske zakonodaje namreč omogoča izpustitev zapornikov, ki so se izkazali z dobrim značajem in ki so prestali 75 odstotkov zaporne kazni.

"Njegovo neprekinjeno zadrževanje v zaporu ni v skladu s človekovimi pravicami zapornika," je po poročanju AFP zapisano v sodbi, ki kot dodaten dejavnik za njegov izpust navaja tudi redno zdravljenje bolezni srca. Njegov odvetnik pravi, da bi ga lahko izpustili že v četrtek.

Povezujejo ga z več kot 20 umori

Sobhraj, francoski državljan vietnamskega in indijskega porekla, je začel potovati v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja. Povezan je z več kot 20 umori, ki naj bi jih storil med letoma 1972 in 1982. Svoje žrtve je omamil, zadavil, pretepel ali zažgal.

Popotnikom se je predstavil kot trgovec z dragulji ter se tako spoprijateljil s svojimi žrtvami. "Preziral je popotnike z nahrbtniki, na katere je gledal kot na uboge mlade odvisnike od drog," je leta 2021 za AFP povedala avstralska novinarka Julie Clarke, ki je intervjuvala Sobhraja. "Imel se je za zločinskega heroja," je dodala.