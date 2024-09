Iz zapora bodo predčasno izpustili 1750 obsojencev

Minister Jonathan Reynolds je za Sky News priznal, da je pri izpustitvi šlo za težko odločitev. A na vladi poudarjajo, da se bodo z na ta način pridobljenimi mesti lahko izognili situacijam, do kakršnih je že prišlo, ko je bila določenim storilcem kaznivih dejanj prizanesena zaporna kazen zaradi pomanjkanja prostora.

Vlada se je za predčasno izpustitev tako velikega števila zapornikov odločila zaradi izjemne obremenjenosti zaporov, zlasti ponekod v državi. Nedavno objavljene številke so razkrile, da je število jetnikov v Angliji in Walesu – več kot 88.500 – trenutno največje doslej, poroča britanski BBC.

O prenatrpanosti zaporov in bremenu, ki ga to predstavlja, poročajo tudi odgovorni v zaporih, ki med drugim navajajo, da so kapacitete skoraj stoodstotno zapolnjene. Obenem se zavedajo tveganj predčasne izpustitve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je za BBC dejal vodja službe za pogojni odpust Martin Jones, bodo nekateri zagotovo znova zagrešili kazniva dejanja. Temu v prid govori tudi siceršnja statistika, po kateri to v roku enega leta stori tretjina izpuščenih iz zaporov.

A kot miri vlada, med tistimi, ki so prišli na vrsto za predčasni odpust, ni storilcev nasilnih kaznivih dejanj, obsojenih zaradi nasilja v družini ter spolnih prestopnikov. Na prostost bodo predčasno zakorakali taki, ki so bili obsojeni na manj kot pet let zapora, izpustili pa jih bodo po 40 odstotkih prestane kazni, medtem ko je bil doslej pogoj vsaj 50 odstotkov.

V zadnjih mesecih je število zapornikov sicer močno naraslo tudi zaradi obsojenih zaradi sodelovanja v izgredih, ki so potekali po Angliji. Po navedbah vlade vpleteni v nemire niso izključeni iz načrtov za predčasni odpust.