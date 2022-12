Serijski morilec 'Kača' že na prostosti: 'Počutim se odlično'

78-letni Charles Sobhraj je prestajal dosmrtno zaporno kazen, potem ko je bil leta 2004 obsojen za umor ameriške turistke Connie Jo Bronzich leta 1975. Leta 2014 je bil Sobhraj obsojen tudi zaradi umora njenega kanadskega sopotnika Laurenta Carriera.

Sobhraj, ki je sicer francoski državljan indijskega in vietnamskega rodu, je v petek zjutraj odšel iz strogo varovanega zapora v Katmanduju, potem ko je sodišče ta teden z odločbo odredilo njegovo izpustitev, ker je odslužil 75 odstotkov kazni in ker je njegovo zdravje slabo, poroča The Guardian.

"Počutim se odlično, odletel bom v Pariz," je po telefonu dejal Sobhraj in slišati je bilo, da je dobro razpoložen.

Njegov odvetnik Gopal Siwakoti je povedal, da bodo Sobhraja v petek izročili Franciji. "Sobhraj ima težave s srcem in želi opraviti zdravstveni pregled, preden odleti," je dejal Siwakoti.

Siwakoti je Sobhrajevo fizično stanje sicer opisal kot "šibko", vendar je dejal, da je njegovo duševno stanje dobro. Dejal je, da ga nepalska vlada za vsako ceno ni želela izpustiti, vendar je sodišče njegovo prošnjo kljub temu odobrilo.