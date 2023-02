Iz zapora rešili mačko z gangsterskimi tetovažami, žrtev mehiških tolp

Življenje v zaporu bo na njeni koži za vedno pustilo brazgotine v obliki črnila. Člani tolpe so jo namreč tetovirali ter z njo tudi na splošno grdo ravnali. Zato so vmes posegle mehiške oblasti, ki so enoletno sfingo rešile življenja za zapahi. Tetovaže, med njimi je tudi napis "narejeno v Mehiki", bodo sicer ostale, a mačko zdaj čaka boljše življenje pri novih ljubečih lastnikih.

Brezdlaka mačka je eno leto svojega življenja preživela za zapahi zapora Cereso 3 v Mehiki. A sfingo, ki za zdaj še nima imena, so zdaj osvobodili ter jo predali v oskrbo reševalcem iz mesta Juarez, poročaj tuji mediji. Zaporniki so namreč z mačko slabo ravnali ter njeno kožo celo potetovirali. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Sfingina koža bo tako s seboj za vedno nosila spomine na življenje za zapahi. S črnilom in iglo so sfingo porisali brez uporabe anestetikov. Med njimi je tudi napis "narejeno v Mehiki", ki ga običajno uporablja ulična tolpa Los Mexicles, ki je povezana z razvpitim kartelom Sinaloa. Oblasti zdaj iščejo ljubečo in skrbno družino, ki bi v svoj dom sprejela enoletno mačko. "Je zelo družabna in v odlični formi, brez okužb," je za Reuters povedal direktor ekologije v mestu Juarez Cesar Rene Diaz. Nove posvojitelje živali bodo sicer razkrili na slovesnosti 1. marca.