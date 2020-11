Pobegnilo skoraj 70 zapornikov, pet jih je umrlo v prometni nesreči

Predsednik Michel Aoun je, ko so ga obvestili o begu iz zapora, ukazal, naj iskalno akcijo poostrijo, incident pa dobro preiščejo. Tožilka Ghada Aoun je že sprožila preiskavo. Kot je povedala za agencijo AFP, ne izključujejo možnosti, da so zapornikom pri pobegu pomagali pazniki.

Libanonski zapori so znani po tem, da so prenatrpani. Že aprila je organizacija Amnesty International opozorila, da so v njih izbruhnili nemiri, družine obsojencev pa so organizirale proteste, na katerih so pozivale k izpustitvi zapornikov zaradi zaskrbljenosti ob širjenju novega koronavirusa.