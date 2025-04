Iz zaporov usmerjali napade na ustanove in zaposlene po Franciji

Neznani napadalci so ta mesec napadli več zaporov in drugih ustanov po vsej državi, pri čemer so med drugim tudi zažgali več avtomobilov zaposlenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je obljubil, da bodo napadalce našli in jih kaznovali.

Iz zaporov usmerjali operacije

Po poročanju televizijskega kanala BFMTV so danes več aretacij izvedli v zaporih, domnevne vodje napadov, ki naj bi iz zaporov usmerjali operacije, pa so odpeljali na zaslišanje.

Protiteroristično tožilstvo in urad za boj proti organiziranemu kriminalu sta sporočila, da je preiskava privedla do znatnega napredka pri identifikaciji oseb, ki bi lahko izvedle napade, in pobudnikov zanje.

Dodali so še, da so med 13. in 21. aprilom zabeležili približno 15 incidentov. Napade so zabeležili tudi v drugih zaporih, vendar pa povezav med njimi v tej fazi preiskave ni mogoče ugotoviti.

Na večini prizorišč napadov so našli tudi napis DDPF, ki naj bi bil kratica za Obrambo pravic francoskih zapornikov. Skupina ima po poročanju AFP na družbenem omrežju Telegram več kot tisoč sledilcev.

Minister za pravosodje Gerald Darmanin je za napade obtožil ljudi, povezane s trgovino z mamili, ki da želijo z ustrahovanjem destabilizirati državo. Skupaj z notranjim ministrom Brunom Retailleaum sta v zadnjih mesecih obljubila okrepitev boja proti drogam in kriminalu, povezanim z njimi.