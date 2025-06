Iz zasede ubil dva gasilca, Američan streljal tudi na policiste

Gasilce so na pomoč zaradi požara, ki je tam izbruhnil, poklicali nekaj po 13. uri po lokalnem času, streli pa so odjeknili okoli 14. ure. V napadu, ki naj bi bil izveden s puško, sta bila ubita dva gasilca, še vsaj eden je bil ranjen.

Oblasti so situacijo prepoznale kot strelski napad in sprožile obsežno iskalno akcijo, med katero so uporabili tudi helikopterje.

Število strelcev sprva ni bilo znano. Po več urah so v bližini napada našli mrtvega moškega, ob njem pa strelno orožje. Opozorilo prebivalcem, naj ostanejo na varnem, so preklicali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.