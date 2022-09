Iz zaupnih dokumentov: V EU verjetno ne bo cenovne kapice za ruski plin

Nekaj evropskih držav, ki iz Rusije uvažajo velike količine plina, vključujoč Madžarsko, Slovaško in Avstrijo, je cenovno kapico na ruski plin že zavrnilo. Predstavniki držav se bojijo, da bi Kremelj v primeru uvedbe cenovne kapice dobavo plina prekinil, državo pa s tem pahnil v recesijo. Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč predhodno že zagrozil, da v evropske države ne bodo več dostavljali plina, če države uredbo sprejmejo. Uvedba cenovne kapice pa bi potencialno lahko pomenila tudi to, da bi EU izgubila na "konkurenčnem trgu plina" proti državam, ki bodo za plin pripravljene plačati več.

Evropske države sicer v veliki meri podpirajo omejevanje cen električne energije iz nizkoogljičnih virov, kot so obnovljivi ali jedrski viri. Dobiček iz davkov želijo preusmeriti v ranljiva gospodinjstva in podjetja. Naftna in plinska podjetja se bodo medtem najverjetneje soočila z ločenim davkom na visoke prihodke, s t. i. "solidarnostnim prispevkom". Komisija ocenjuje, da se bodo dobički naftnih, plinskih in premogovniških družb leta 2022 povečali za petkrat.

V dokumentu pa je tudi poziv državam članicam k splošnemu zmanjševanju porabe električne energije.