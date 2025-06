Iz ZDA poletela množica vojaških letal, letalonosilka spremenila smer plovbe

Okoli 30 ameriških letal za prečrpavanje goriva v zraku je nenadoma zapustilo vojaške baze v ZDA. Večina t. i. letečih tankerjev, ki so bistvena za oskrbo z gorivom letal, ki sodelujejo v zračnih napadih, je sicer pristala na različnih evropskih letališčih, a nenaden skoraj simultani dvig letal je vseeno dvignil marsikatero obrv. Tudi ameriška letalonosilka je sicer zjutraj nenadoma spremenila pot plovbe ter se usmerila proti Bližnjemu vzhodu.

Ameriška letalonosilka USS Nimitz je v jutranjih urah zapustila Južnokitajsko morje in se usmerila proti zahodu, kažejo podatki spletne strani za sledenje ladij Marine Traffic. Podatki spletne strani kažejo, da je ladja zdaj namenjena proti zahodu, in sicer se pomika v smeri Bližnjega vzhoda, kjer napetosti med Izraelom in Iranom naraščajo.

Letalonosilka USS Nimitz FOTO: AP icon-expand

Letalonosilka bi morala ta teden prispeti v vietnamsko mesto Danang, vendar Reuters poroča, da sta dva vira potrdila, da je bil njen uradni sprejem odpovedan. Eden od virov je dejal, da ga je ameriško veleposlaništvo v Hanoju obvestilo o odpovedi zaradi "nujnih operativnih zahtev". Posadka na letalonosilki je minuli teden v Južnokitajskem morju v sklopu "rutinske prisotnosti ameriške mornarice v Indo-Pacifiku" izvajala pomorske varnostne operacije.

Kot je razvidno iz spletne strani za slednje letom Flight Radar pa je iz ZDA poletelo tudi okoli 30 ameriških letal za oskrbo z gorivom v zraku. Gre za letala ameriških zračnih sil KC-135 Stratotankers in KC-46A Pegasus, ki se uporabljajo za oskrbo z gorivom v zraku. Letala so iz ZDA poletela proti vzhodu, kar je sprožilo številna ugibanja, ali se nemara nameravajo pridružiti boju na Bližnjem vzhodu. Večina letal je sicer kasneje pristala na različnih evropskih letališčih, med drugim v Španiji, Italiji in Nemčiji, poroča portal The Aviation List. Razlog za to množično napotitev sicer ni znan, šlo pa je sicer za premestitvene lete, ki s seboj niso nosili bojnih letal. Tankerji bi namreč v nasprotnem primeru leteli na nižjih višinah, prav tako pa bi najverjetneje ustavili na vzhodni obali ZDA in v letalski bazi Lajes na Azorih. Gre za letala, ki so bistvena za oskrbo z gorivom letal, ki sodelujejo v zračnih napadih daleč izven svoje matične države, ključnega pomena pa so tudi za projekcijo zračne moči. Pogosto so razporejeni vnaprej ali skupaj z bojnimi letali, bombniki ali podpornimi letali.