Iz ZDA tihotapili razbite avtomobile, jih za silo popravili in drago prodajali

Europol je sodeloval v akciji, ki jo je vodilo Evropsko javno tožilsto, v kateri je sodelovalo okoli 1000 policistov, davčnih oblasti in carinikov, ki so izvedli 200 preiskav v desetih državah. Preiskava je bila usmerjena v obsežno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem močno poškodovanih avtomobilov iz Združenih držav (ZDA) v Evropsko unijo (EU) in njihovo prodajo končnim strankam po površnem popravilu, hkrati pa goljufala pri plačilu carin in izvajala obsežne goljufije z davkom na dodano vrednost.

Preiskava s poimenovanjem "Nenasitni" se je razširila iz ZDA v Rusijo, s povezavami do Kanade, Madžarske, Irske in Združenega kraljestva (UK) ter 11 držav EU. Preiskovalni ukrepi so danes in včeraj potekali v Bolgariji, Estoniji, Nemčiji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Nizozemskem, Portugalskem, v Romuniji in Španiji.

Ta kriminalna shema je poleg proračunske škode za družbo resno ogrozila tudi varnost evropskih potrošnikov, ki so nevede kupovali nevarna vozila za visoko ceno. Prijeli so 10 osumljencev, vključno z enim od domnevnih vodij hudodelske združbe, državljanom Litve. Poleg tega je bilo na zaslišanje pridržanih 18 drugih osumljencev, vsi državljani Litve. V preiskavi so tudi osumljenci z ruskim državljanstvom, je sporočil Europol.

Razbiti avtomobili, ponarejeni uvozni dokumenti, kozmetična popravila in davčne goljufije

Kriminalne združbe izkoriščajo ameriški trg za avtomobile, poškodovane v nesrečah, ki jih zavarovalnice pogosto prodajo v tujino ali razstavijo za odpad. Kriminalna združba, ki je tarča preiskave pod vodstvom EPPO, je od ameriških zavarovalnic na spletnih dražbah kupila ogromne količine razbitih avtomobilov, da bi jih nato poslala v EU. Z uporabo mreže navideznih podjetij in ponarejenih računov za prikrivanje izvora avtomobilov so ta vozila prispela v EU z zakrito poslovno zgodovino.

Avtomobili so prispeli v različna pristanišča, vključno z Antwerpnom (Belgija), Bremerhavnom (Nemčija), Klaipedo (Litva) in Rotterdamom (Nizozemska). Da bi se storilci izognili plačilu znatnega dela carine, so carinskim organom predložili lažne račune, v katerih so prijavili bistveno nižjo vrednost od tiste, ki so jo plačali za vozila.

Avtomobile so nato po kopnem prepeljali v Litvo, kjer so jih popravili v avtomehaničnih delavnicah. Vendar so bila na podlagi dokazov popravila le površinska, da bi avtomobili izgledali kot novi in opravili zahtevane postopke tehničnega potrdila. Kasneje, ko so bili avtomobili prodani končnim kupcem v Nemčiji in drugih državah EU, so bili predstavljeni kot "nikoli niso imeli nesreče" ali "da so bili v celoti in strokovno popravljeni", tudi če so imeli skrite poškodbe - vključno z manjkajočimi zračnimi blazinami ali drugimi resnimi varnostnimi težavami. Manj vredna vozila so prodali na vzhodnoevropske trge.

V Litvi naj bi člani organizirane kriminalne združbe uporabljali litovska podjetja tudi za pranje dobička z goljufijami na področju DDV in plačili v gotovini od kupcev avtomobilov. Preiskava je ugotovila, da je litovska celica organizacije uporabljala podjetja v Bolgariji, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, na Nizozemskem in v Romuniji za goljufivo prikrivanje resničnega prometa trgovine z odsluženimi avtomobili. Ta litovska celica je bila ustanovljena leta 2020 in jo vodi litovski državljan, ki je bil aretiran med to akcijo. Samo iz Litve je bilo prodanih najmanj 16.500 avtomobilov za 144 milijonov evrov.