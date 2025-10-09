Svetli način
Tujina

Iz zvočnikov pet ur donela rojstnodnevna pesem, obupani sosedje klicali gasilce

Murcia, 09. 10. 2025 08.48 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
10

Prebivalci naselja Javali Viejo v španski Murcii so doživeli neprijetno izkušnjo. Njihov spanec je zmotila rojstnodnevna pesem, ki je več kot pet ur donela iz zvočnikov šole. Ker se ponavljajoča melodija ni ustavila, so morali posredovati gasilci.

Začelo se je ob 23. uri v ponedeljek zvečer, ko so se prvič oglasili šolski zvočniki in zaslišala se je rojstnodnevna pesem. Če so prebivalci sprva mislili, da gre za enkraten dogodek, se je pesem brez prestanka predvajala vse do zgodnjih jutranjih ur.

Okoli 4. ure je sosedom že zmanjkalo potrpljenja, zato so poklicali gasilce, poroča španska televizija Antena 3. Gasilci so vstopili v šolo in izklopili zvočnike.

O nenavadnem primeru so se oglasili na družbenih omrežjih. "Nismo želeli nikomur pokvariti rojstnega dne, ampak ... ni bila primerna ura! V torek ob 4.30 je ekipa odhitela v šolo v Javali Viejo, da bi izklopila zvočnike. Pesem se je predvajala vse od 23. ure. Vaši prijatelji gasilci vam želijo vse najboljše za rojstni dan," so se pošalili. 

Posnetki iz naselja v Murcii so se hitro razširili po spletu in sprožili burno razpravo. "Ne morem si razložiti, kako sosedje v petih urah niso sami izklopili ozvočenja: oni so svetniki," je zapisal eden od uporabnikov. 

Nekatere je otroško petje rojstnodnevne pesmi močno prestrašilo, spet drugi pa so se pošalili, da so "duhovi" praznovali svoj rojstni dan. 

Vzrok za ponavljajočo melodijo ni znan. Španski mediji poročajo, da bi lahko šlo za napako ali pa za potegavščino. 

španija zvočniki rojstnodnevna pesem
  • Regal
NeXadileC
09. 10. 2025 10.01
Ob priložnosti, ko sem jaz bil v Mariboru poslovno par dni v hotelu, so spodaj nekje na trgu so imeli, ne vem kakšno izložbo, ali kaj jaz vem kaj, nisem niti šel pogledati, so od zgodnjega jutra do pozne večeri, vsak dan, po razglasu neprekinjeno predvajali tist (ne morem ga niti slišati več), Maurice Ravelov - Bolero, na vso moč.
ODGOVORI
0 0
Dunce
09. 10. 2025 09.51
+2
Na Dolenjskem se to dogaja že leta, vsakodnevno. Ampak za medije je španska vas le bolj zanimiva.
ODGOVORI
2 0
Ricola Swiss
09. 10. 2025 09.38
+5
Isto se dogaja v Dobruški vasi in Šentjerneju!
ODGOVORI
5 0
petka5
09. 10. 2025 09.38
+5
Da so cakali do 4. Ure je dolgo.... in kaj je delala policija-so gluhi?
ODGOVORI
5 0
SpamEx
09. 10. 2025 09.44
+1
so mel preveč dela s krofi
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
09. 10. 2025 09.28
+2
In to je novica.
ODGOVORI
2 0
jurist
09. 10. 2025 09.20
+0
Pri nas je pa vadba klavirja sankcionirana 😆
ODGOVORI
4 4
progresivnidaveknastanovanja
09. 10. 2025 09.36
+1
sankcioniran je hrup, kot povsod v razvitih državah.
ODGOVORI
2 1
najboljsa24
09. 10. 2025 09.16
+4
pri nas imamo skoraj tedensko (včasih tudi večkrat na teden) sredi noči ognjemete, ker praznujejo rojstne dneve... zakaj bi drugi spali, če ga mi žuramo...
ODGOVORI
4 0
SpamEx
09. 10. 2025 08.58
+6
grozljivka
ODGOVORI
6 0
