Iz zvočnikov pet ur donela rojstnodnevna pesem, obupani sosedje klicali gasilce

Okoli 4. ure je sosedom že zmanjkalo potrpljenja, zato so poklicali gasilce, poroča španska televizija Antena 3. Gasilci so vstopili v šolo in izklopili zvočnike.

Začelo se je ob 23. uri v ponedeljek zvečer, ko so se prvič oglasili šolski zvočniki in zaslišala se je rojstnodnevna pesem. Če so prebivalci sprva mislili, da gre za enkraten dogodek, se je pesem brez prestanka predvajala vse do zgodnjih jutranjih ur.

O nenavadnem primeru so se oglasili na družbenih omrežjih. "Nismo želeli nikomur pokvariti rojstnega dne, ampak ... ni bila primerna ura! V torek ob 4.30 je ekipa odhitela v šolo v Javali Viejo, da bi izklopila zvočnike. Pesem se je predvajala vse od 23. ure. Vaši prijatelji gasilci vam želijo vse najboljše za rojstni dan," so se pošalili.

Posnetki iz naselja v Murcii so se hitro razširili po spletu in sprožili burno razpravo. "Ne morem si razložiti, kako sosedje v petih urah niso sami izklopili ozvočenja: oni so svetniki," je zapisal eden od uporabnikov.

Nekatere je otroško petje rojstnodnevne pesmi močno prestrašilo, spet drugi pa so se pošalili, da so "duhovi" praznovali svoj rojstni dan.

Vzrok za ponavljajočo melodijo ni znan. Španski mediji poročajo, da bi lahko šlo za napako ali pa za potegavščino.