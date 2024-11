Izana in Rubena našli mrtva: meteorna voda ju je iztrgala iz rok očeta

Dva tedna po katastrofalnih poplavah iz hudo prizadete španske Valencie poročajo o žalostni zgodbi. Reševalci so našli trupli dveh bratov, starih komaj tri in pet let, ki sta bila pogrešana od 29. oktobra. Meteorna voda je takrat poplavila dom dečkov in ju iztrgala iz rok njunega očeta.

OGLAS

29. oktobra je Španijo prizadela najhujša naravna katastrofa v zgodovini. Eno od bolj prizadetih je bilo tudi mesto Torrent, ki se nahaja v predmestju Valencie. Na dan tragedije, okoli 13.00, je mati na poti v službo triletnega Rubena in petletnega Izana pustila pri njuni babici. Victor, njun oče, jo je prišel iskat dve uri pozneje zaradi napovedanega močnega deževja. Babica je okoli 17.30 poklicala svojega sina in ga vprašala, kako sta otroka. Povedal ji je, da se igrata in da jima pripravlja večerjo. Pol ure kasneje je zmanjkalo elektrike, nato so zaslišali močan pok. Tovornjak, ki ga je nosila meteorna voda, je trčil v njihovo hišo, prostori so se začeli polniti z vodo, ki je v višino segala več kot dva metra, poroča Antena3. Oče je zgrabil otroka, a ju je močan tok iztrgal iz njegovega objema. Odneslo je tudi Victorja, a se je uspel oprijeti bližnjega drevesa. Več ur je čakal na pomoč, večkrat je že skoraj obupal, a žene ni želel pustiti same, je babica otrok in Victorjeva mama povedala za špansko televizijo. Nazadnje so ga vendarle rešili, za dečkoma pa se je izgubila vsakršna sled.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mati otrok je, ko je družinsko hišo zalila voda, delala v bližnjem supermarketu. Ko je izvedela, kaj se je zgodilo, se je želela vrniti, a to ni bilo mogoče, zato se je zatekla v taščino hišo. Vso noč sta klicali pristojne službe in znance ter skušali izvedeti, kaj se je zgodilo z Victorjem in otrokoma. Šele zgodaj zjutraj jima je sosed sporočil, da je Victor preživel.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči