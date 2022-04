'Izbira čez dva tedna bo pomembna ne samo za Francijo, ampak za vso Evropo'

Uradni rezultati po okoli 97 odstotkih preštetih glasov potrjujejo to, kar so v nedeljo zvečer po zaprtju volišč v prvem krogu predsedniških volitev v Franciji pokazale vzporedne volitve. V drugi krog gresta sedanji predsednik Emmanuel Macron, ki je prejel 27,6 odstotka glasov, ter desna Marine Le Pen s 23,4 odstotka podpore. 24. aprila tako Francijo čaka repriza leta 2017. Volitve je zaznamovala precej nizka udeležba – po ocenah na volišča ni prišlo med 26 in 29 odstotkov od 48,7 milijona upravičencev.

Končni rezultati naj bi bili znani še danes. Emmanuel Macron naj bi prav tako že danes prepričeval volivce na severu Francije, Marine Le Pen pa se bo sestala s svojo volilno ekipo, preden se znova loti nagovarjanja svojih najzvestejših volivcev v majhnih krajih in na francoskem podeželju. Dvojico zdaj čakata dva tedna intenzivne volilne kampanje, piše francoska tiskovna agencija AFP in dodaja, da se tokrat v drugem krogu – ta bo potekal 24. aprila – napoveduje precej tesnejša bitka med omenjeno dvojico, kot je bila tista pred petimi leti. To so že napovedale tudi štiri nove ankete, objavljene v nedeljo zvečer, ki Macronu v povprečju napovedujejo zmago s 53 proti 47 odstotki, ena od njih pa celo z zgolj 51 proti 49 odstotki. V analizi volilnih izidov sicer AFP izpostavlja, da je Macron – kljub temu da je s svojo kampanjo začel pozno in je imel le en večji predvolilni shod – odrezal malce bolje od pričakovanj. Poleg tega je že v nedeljo zvečer po objavi rezultatov vzporednih volitev dobil podporo večine poraženih predsedniških kandidatov. "Nič še ni odločeno," je svoje privržence opozoril Macron in dodal, da bo izbira čez dva tedna pomembna ne samo za Francijo, ampak za vso Evropo. "Ko je skrajna desnica v vseh svojih oblikah tako visoko v naši državi, pač ni mogoče reči, da stvari dobro potekajo," je priznal. PREBERI ŠE Predsedniške volitve v Franciji: v drugi krog Macron in Le Penova Dejal je, da njegov projekt bolje kot projekt skrajne desnice odgovarja na izzive in strahove tistih, ki so jezni, ki kljub delu nimajo dostojnega življenja in ki se jim zdi, da niso slišani. Le Penova pa je napovedala, da bo ob zmagi čez dva tedna državo v prihodnjih petih letih spravila v red. Po njenih besedah bodo Francozi 24. aprila odločali o dveh nasprotujočih si vizijah družbe. "Zastopam socialno pravičnost," je zatrdila in napovedala "obnovo suverenosti Francije". Skrajno levi predsedniški kandidat Jean-Luc Melenchon je sicer v prvem krogu le za las zaostal za Le Penovo in posledično za drugim krogom, saj mu je sodeč po dosedanjih izidih pripadlo kar 21,9 odstotka glasov. Skrajno desni Eric Zemmour je medtem z okoli sedmimi odstotki pristal na četrtem mestu, zmerno desna republikanka Valerie Pecresse pa je z vsega 4,7-odstotno podporo zabeležila doslej najslabši volilni rezultat za svojo stranko. Podobno velja za zelenega Yannicka Jadota, ki je pristal na 4,5 odstotka glasov. Nizka volilna udeležba V prvem krogu predsedniških volitev se je sicer za položaj v Elizejski palači potegovalo 12 kandidatov. Volitve je zaznamovala precej nizka udeležba – po ocenah na volišča ni prišlo med 26 in 29 odstotkov od 48,7 milijona upravičencev. Kampanja je potekala v znamenju vojne v Ukrajini, Macron pa pred prvim krogom ni sodeloval v nobenem televizijskem soočenju. Tudi sicer je kampanjo začel pozno, več pozornosti je posvečal predsedniškim dolžnostim. Po drugi strani je Le Penova veliko delala na terenu in ljudi opozarjala na draginjo, ki jih ogroža tudi zaradi vojne v Ukrajini. Dokončna odločitev o zmagovalcu bo znana čez štirinajst dni, ko bo Francija doživela reprizo leta 2017. Tudi pred petimi leti sta se namreč v drugem krogu pomerila Macron in Le Penova. Tedaj je zmagal Macron s 66 odstotki glasov, za letos pa ankete napovedujejo tesnejši izid, tako da je vprašanje, ali bo v Elizejski palači še pet let ostal sedanji predsednik ali se bo tja kot prva predsednica vselila Le Penova.