Izbiranje morebitne prve (pod)predsednice ZDA

Toda upor proti nasilju policije nad temnopoltimi, ki je zajel celotne ZDA in na noge dvignil ne samo temnopolto, pač pa tudi dobršen del bele skupnosti, je znova poudaril njeno šibko točko, sumničavost temnopoltih volivcev. Ta izvira še iz časov, ko je bila tožilka v Minnesoti in naj bi bila po mnenju kritikov preveč ostra do nebelih osumljencev, kot senatorka pa naj ne bi storila dovolj za Afriške Američane. Klobucharjeva je skušala zvezati pretrgane vezi, toda intenzivno dvorjenje temnopoltim voditeljem in organizacijam je bilo zaman in vse bolj jasno je postajalo, da hitro drsi po listi verjetnih Bidnovih izbrank. Tako se je raje sama umaknila, za slovo pa podpredsedniku pustila popotnico, da " je čas za temnopolto žensko na glasovnici za Belo hišo ".

Senatorka iz Minnesote je svojo odločitev, da se umika iz izbornega postopa, sporočila v četrtek popoldne, pri čemer ni šlo za posebno presenečenje, bolj za časten umik. Klobucharjeva – njena prastara starša po očetu sta prišla iz Bele krajine – je bila pozimi med najbolj opaznimi demokrati, ki so se potegovali za predsedniško nominacijo stranke. Po prepričljivi zmagi Bidna na strankarskih volitvah v Južni Karolini pa je bila v četici kandidatov, ki so skoraj družno podprli nekdanjega podpredsednika in pomagali njegovi že precej usahli kampanji dati zagon, da je premagal do takrat vodilnega, a za vrh stranke preveč radikalnega senatorja Bernia Sandersa. Nato je nekaj časa veljala za najbolj verjetno Bidnovo izbiro, saj je njen zmeren pristop do politike pri srcu volivcem v nekaj zveznih državah, ki bodo odločale jesenski razplet.

Biden seveda še ni uraden kandidat stranke in to ne bo, dokler ga ne potrdijo na njenem avgustovskem volilnem zborovanju. Toda zbral je že večino delegatov, tako da ga nihče več ne more presenetiti. Tako že poldrugi mesec preverja kandidatke – Biden je obljubil, da bo njegova namestnica ženska – za podpredsednico. Po njegovih besedah išče osebo, ki je zmožna po potrebi tudi sama prevzeti predsedovanje in to od prvega dne po izvolitvi, ima podobne svetovne nazore, a hkrati drugačne odlike od njega. To je sicer običajen nabor lastnosti, ki ga opevajo politiki na obeh polih, le da pri Bidnu ne gre le za retoriko. Če jeseni zmaga, bo pozimi zaprisegel pri 78 letih kot najstarejši ameriški predsednik. Zato bo podpredsednica v resnici morala biti od prvega dne pripravljena sesti v Ovalno pisarno.

Iskanje namestnice tako usmerjajo tri realnosti, poleg starosti kandidata še njena zmožnost, da se odzove na zdravstveno krizo pandemije in na gospodarsko krizo, ki so jo sprožili ukrepi za boj proti okužbam. Zadnji mesec j temu dodal še izbruh splošnega gneva zaradi sistemskega rasizma ameriške družbe. Zdi se, da slednje postaja vse bolj odločilen kriterij, kar je ob odhodu poudarila tudi Klobucharhjeva. "Po tem, kar sem videla v moji zvezni državi, kar sem videla po vseh ZDA, smo priča zgodovinskemu trenutku in Amerika ga mora zgrabiti," je pospremila svoj nasvet, da je čas za temnopolto žensko v vrhu ameriške politike.

To je voda na mlin senatorke Kamale Harris, Kalifornijke, ki je razmeroma hitro izpadla iz večje tekme za predsedniškega kandidata, sedaj pa je na vrhu za drugo ime na glasovnici. Mnogi v Bidnovem štabu jo vidijo kot najboljšo in najbolj varno izbiro, saj je bila pod drobnogledom javnosti že kot predsedniška kandidatka. A tudi ona je kot nekdanja tožilka deležna nekaj kritik, da ni bila napredna reformatorka, temveč del politike ostrega nastopanja do kriminala, s katero so ZDA dobile daleč največjo zaporniško populacijo na svetu.