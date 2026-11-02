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Izbruh antraksa, ki se lahko prenese na ljudi: poginilo že 28 povodnih konjev

Goma, 02. 11. 2026 12.08 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Povodni konj

V narodnem parku Virunga na vzhodu Demokratične republike Kongo je zaradi izbruha antraksa oziroma vraničnega prisada v približno mesecu dni poginilo 28 povodnih konjev. Trupla živali so začeli odkrivati v reki Semuliki, laboratorijske preiskave pa so potrdile okužbo z nevarno bakterijo, ki se lahko prenese tudi na ljudi. Oblasti prebivalce opozarjajo, naj se poginulih živali ne dotikajo in ne uživajo njihovega mesa. Izbruh je še dodatno zaostril razmere v državi, ki se spopada tudi z epidemijo ebole, dolgotrajnimi oboroženimi spopadi in posledicami suše.

V najstarejšem afriškem narodnem parku Virunga se soočajo z novim izbruhom smrtonosne bolezni, ki ogroža eno najbolj prepoznavnih živalskih vrst tega območja. V zadnjih tednih so v reki Semuliki na zahodnem delu parka odkrili številna trupla povodnih konjev.

Prebivalci so množično umiranje živali začeli opažati že sredi septembra. Michael Kambale iz naselja Vitshumbi, približno sto kilometrov severno od Gome, prestolnice province Severni Kivu, je za Al Jazeero povedal, da so zaradi nenavadnega dogajanja vse bolj zaskrbljeni. "Sredi septembra smo začeli opažati množične pogine povodnih konjev v reki Semuliki. Razmere so nas začele plašiti, saj se vse to dogaja ravno v času, ko se spopadamo tudi z izbruhom ebole," je dejal.

Laboratorijske preiskave so potrdile, da je vzrok pogina antraks, nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija Bacillus anthracis. Po podatkih uprave narodnega parka je v približno mesecu dni poginilo 28 povodnih konjev.

Nevarna bakterija se lahko prenese tudi na ljudi

Antraks oziroma vranični prisad je resna bakterijska okužba, ki prizadene predvsem rastlinojede živali, med njimi govedo, antilope in povodne konje. Okužijo se lahko tudi ljudje. "Bolezen se lahko na človeka prenese ob stiku s poginulo ali bolno živaljo oziroma z uživanjem njenega mesa," so opozorili predstavniki narodnega parka Virunga.

Pristojne službe zato izvajajo okrepljen nadzor prizadetega območja, evidentirajo nove primere poginov in organizirajo varno odstranjevanje živalskih trupel.

Prebivalce okoliških naselij obveščajo o nevarnosti okužbe in jih pozivajo, naj se poginulih živali ne dotikajo, jih ne odirajo in ne uživajo njihovega mesa. Vsako novo najdbo trupla ali sum na okužbo morajo prijaviti pristojnim službam.

Antraks je še posebej zahteven za obvladovanje, ker lahko bakterija v okolju tvori izjemno odporne spore, ki v zemlji preživijo več desetletij. Ob ugodnih okoliščinah lahko tako tudi po daljšem obdobju povzročijo nove okužbe.

Povodni konj
Povodni konj
FOTO: AP

Lani poginilo že 65 povodnih konjev

Tokratni izbruh ni prvi v narodnem parku Virunga. Po podatkih uprave parka je leta 2025 zaradi antraksa poginilo 65 povodnih konjev.

Takrat so morali zaposleni uporabiti tudi bagre, da so trupla velikih živali odstranili iz vode.

Popis iz februarja 2026 je pokazal, da na območju parka živi več kot 2700 povodnih konjev, razdeljenih v 171 skupin.

Strokovnjaki opozarjajo, da ponavljajoči se izbruhi bolezni predstavljajo resno grožnjo populaciji, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju ravnovesja vodnih ekosistemov.

Ekolog in veterinarski strokovnjak Joel Mbusa Mapoli pojasnjuje, da povodni konji niso pomembni le kot ena najbolj prepoznavnih vrst narodnega parka, temveč tudi zaradi vpliva na okolje. Povodni konji namreč s svojim gibanjem, prehranjevanjem in izločanjem organskih snovi vplivajo na pretok hranil med kopenskimi in vodnimi ekosistemi. Njihovo množično izginjanje bi zato lahko povzročilo obsežne ekološke spremembe.

Suša ustvarja ugodne razmere za širjenje bolezni

Strokovnjaki ponavljajoče se izbruhe antraksa povezujejo tudi s podnebnimi in okoljskimi razmerami, predvsem z obdobji suše. Ko se zaradi pomanjkanja padavin zmanjša količina rastlinja, so rastlinojede živali prisiljene iskati hrano bližje tlom, kjer so lahko prisotne bakterijske spore. Hkrati se več živali zbira ob redkih preostalih vodnih virih in pašnikih, kar povečuje možnost izpostavljenosti okužbi.

K ponavljajočim se izbruhom prispevajo tudi dolgotrajna prisotnost bakterije v okolju, slabšanje ekoloških razmer in težave pri spremljanju zdravstvenega stanja prostoživečih živali.

Oboroženi spopadi otežujejo zaščito živali

Narodni park Virunga, ustanovljen leta 1925, velja za najstarejši narodni park v Afriki in je znan po izjemni biotski raznovrstnosti. Toda njegovo delovanje že desetletja ogrožajo oboroženi spopadi na vzhodu Demokratične republike Kongo. Okoljevarstvenik Olivier Ndoole Bahemuke, vodja organizacije Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, opozarja, da je skoraj trideset let trajajoče nasilje spodbudilo divji lov in krčenje gozdov.

Dolgotrajna nestabilnost otežuje delo naravovarstvenikov, nadzor nad populacijami živali in hitro odzivanje na izbruhe nalezljivih bolezni.

Ebola v DR Kongo
Ebola v DR Kongo
FOTO: AP

Državo pretresa tudi epidemija ebole

Izbruh antraksa prihaja v času, ko se Demokratična republika Kongo sooča tudi z izjemno hudo epidemijo ebole.

Po poročanju Al Jazeere je število smrtnih žrtev aktualnega izbruha ebole preseglo 5000, zaradi česar se država spopada z dodatnim pritiskom na zdravstveni sistem.

Mapoli zato poziva k ukrepanju po načelu eno zdravje, ki temelji na spoznanju, da so zdravje ljudi, živali in okolja tesno povezani. Po njegovem mnenju je treba okrepiti epidemiološki nadzor, izboljšati zaščito lokalnih skupnosti, zagotoviti varno odstranjevanje poginulih živali ter okrepiti sodelovanje med državnimi ustanovami in naravovarstvenimi organizacijami.

"Povodni konj je ena ključnih vrst ekosistema Virunge. Njegovo izginotje bi lahko povzročilo velike motnje v vodnih ekosistemih, saj te živali pomembno prispevajo k izmenjavi snovi med kopenskim in vodnim okoljem," je opozoril. Strokovnjaki poudarjajo, da zaščita povodnih konjev zato ni pomembna le za ohranitev posamezne živalske vrste, temveč tudi za dolgoročno zdravje celotnega ekosistema in ljudi, ki živijo v njegovi bližini.

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