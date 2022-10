'Izbruh bolezni napoveduje humanitarno katastrofo'

Od konca septembra so v 11 od 14 sirskih pokrajin zabeležili skupno 594 primerov, je v torek sporočilo sirsko ministrstvo za zdravje. Večina umrlih je v severni provinci Alep. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in ZN so v torek opozorili, da so razmere v prizadetih provincah zaskrbljujoče, kolera pa se širi na nova območja.

S to izredno nalezljivo boleznijo se ljudje navadno okužijo s hrano ali vodo, povzroča pa drisko in bruhanje. Razširja se predvsem na gosto poseljenih območjih, ki nimajo ustreznega kanalizacijskega omrežja ali pitne vode. Bolezen se je prvič po letu 2009 vrnila v Sirijo, kjer sta po podatkih ZN po več kot desetletju vojne poškodovani skoraj dve tretjini čistilnih naprav, polovica črpališč in tretjina vodnih stolpov.

Po navedbah WHO lahko kolera, če je ne zdravimo, povzroči smrt v nekaj urah, vendar mnogi okuženi nimajo simptomov ali pa so ti blagi. Po vsem svetu bolezen vsako leto prizadene od 1,3 milijona do štirih milijonov ljudi, zaradi nje pa letno umre med 21.000 in 143.000 ljudi.

WHO je konec septembra sicer opozorila tudi, da je število primerov kolere po vsem svetu po letih upadanja zaskrbljujoče naraslo. Samo v prvih devetih mesecih letošnjega leta so o izbruhih kolere poročali iz 26 držav.