Izbruh dveh vulkanov: zaradi Strombolija rdeči alarm, nad Catanio dežuje pepel

"Gibanje v zračnem prostoru nad Catanio je omejeno na pet prihodov letal na uro. Odhodi bodo medtem ustrezno vodeni," so po poročanju Rai Newsa sporočili iz podjetja Sac, ki upravlja mednarodno letališče Vincenzo Bellini. Potnike so pozvali, naj še pred odhodom na letališče pri letalskih prevoznikih preverijo status svojega leta.

Za delno zaporo zračnega prometa so se odločili, ker je Etna ob izbruhu v zrak pognala tudi večjo količino vulkanskega pepela. Ta zdaj dežuje nad Catanio in okoliška mesta.

Nekoliko drugače pa je na Stromboliju, kjer so zaradi intenzivnih eksplozivnih izbruhov izdali rdeče opozorilo. "Za slednje smo se odločili zaradi poročil o dejavnosti vulkana in na podlagi ocene nevarnosti, ki so jo dali za to pristojni centri," so zapisali v opombi. Dejavnost vulkana se namreč tam še naprej krepi.