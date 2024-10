Izbruh E. coli: ena smrt in 49 obolelih zaradi hamburgerjev

Kot poroča ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), je bilo največ primerov zabeleženih v Koloradu in Nebraski, izbruh pa se je razširil na vsaj deset zveznih držav.

CDC je v torek potrdil, da se je okužba pojavila pri ljudeh, starih od 13 do 88 let. Eden od obolelih je umrl v Koloradu, še ena oseba pa je razvila hemolitično-uremični sindrom, ki lahko vodi v odpoved ledvic.

McDonald's in preiskovalci medtem hitijo, da bi ugotovili, katera sestavina je povzročila izbruh. Trenutne ugotovitve kažejo na čebulo, ki jo uporablja en dobavitelj za tri distribucijske centre, pod drobnogledom je tudi govedina.

V odziv na izbruh je McDonald's začasno umaknil Quarter Pounder hamburgerje iz ponudbe v nekaterih državah, vključno s Koloradom, Kansasom, Utahom, Wyomigom, delom Idaha, Iowe ...

CDC pa je pozval vse, ki so nedavno zaužili Quarter Pounder in kažejo simptome okužbe z E. coli, naj poiščejo zdravniško pomoč. Simptomi vključujejo drisko, vročino, bruhanje in znake dehidracije.

Ker številni ljudje ob okužbi ne poiščejo zdravniške pomoči ali ne opravijo testiranja, CDC ocenjuje, da je število obolelih verjetno višje od znanega.

McDonald's je v izjavi poudaril, da je varnost strank njihova največja prioriteta, in zagotovil, da delajo s svojimi dobavitelji, da bi v prihodnjih tednih ponovno vzpostavili zaloge za priljubljeni hamburger.