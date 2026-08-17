Izbruh ebole v DR Kongo najbolj smrtonosen v zgodovini države

Izbruh ebole v Demokratični republiki (DR) Kongo je z današnjim dnem postal najsmrtonosnejši v njeni zgodovini, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Od razglasitve epidemije 15. maja je zaradi ebole umrlo skupno 2325 oseb, kar je več kot med izbruhom v letih 2018–2020.
Izbruh, ki je DR Kongo zajel med letoma 2018 in 2020, je med 3381 potrjenimi primeri bolezni namreč terjal 2299 smrtnih žrtev – 26 manj kot tokratni, poroča BBC.
Najbolj smrtonosen izbruh ebole nasploh je bil sicer tisti v Zahodni Afriki med letoma 2014 in 2016, ko so v Gvineji, Liberiji in Sierri Leone po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ob 28.616 primerih zabeležili 11.310 smrti.
Epidemija 'ubija' na pol ure
Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je minuli teden opozoril, da bi trenutna epidemija v DR Kongo "ob sedanjem tempu lahko zasenčila" izbruh v Zahodni Afriki. Virus se namreč izredno hitro prenaša, v DR Kongo se je doslej razširil v šestih od 26 provinc. Za primerjavo: po poročanju Reutersa je trajalo skoraj pet mesecev, da je doslej nasmrtonosnejši izbruh na svetu v letih 2014–2016 dosegel 1000 smrtnih žrtev (tokratni izbruh pa je število 2000 presegel v manj kot treh mesecih).
Po besedah vodje humanitarne službe pri Združenih narodih (ZN) Toma Fletcherja gre za najhitreje napredujočo epidemijo, ebola v drugi največji afriški državi namreč trenutno vsakih 30 minut zahteva eno smrtno žrtev.
Inštitut za javno zdravje DR Kongo je včeraj sporočil, da so doslej našteli 4945 potrjenih primerov bolezni, od tega 101 samo v zadnjih 24 urah, navaja BBC.
Zunaj države je bilo doslej zabeleženih primerov razmeroma malo: do 12. avgusta je bilo v sosednji Ugandi potrjenih 20 primerov, dve osebi so zdravili v Nemčiji, en primer pa je bil potrjen v Franciji.
Epidemijo v državi so uradno razglasili 15. maja, pri WHO pa domnevajo, da se je izbruh začel vsaj tri mesece prej, vendar so ga sprva napačno diagnosticirali kot malarijo ali tifus. Izbruh je povzročila različica bundibugyo, za katero še ni odobrenega cepiva niti zdravil oziroma testiranje na novo razvito cepivo še poteka. V razvoju je tudi cepivo, ki temelji na tehnologiji, uporabljeni za razvoj cepiva AstraZenece proti covidu-19.
Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin.
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