Izbruh ebole v DR Kongo najbolj smrtonosen v zgodovini države

Izbruh ebole v Demokratični republiki (DR) Kongo je z današnjim dnem postal najsmrtonosnejši v njeni zgodovini, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Od razglasitve epidemije 15. maja je zaradi ebole umrlo skupno 2325 oseb, kar je več kot med izbruhom v letih 2018–2020.

Izbruh ebole v DR Kongo je postal najsmrtonosnejši v zgodovini države. FOTO: AP

Izbruh, ki je DR Kongo zajel med letoma 2018 in 2020, je med 3381 potrjenimi primeri bolezni namreč terjal 2299 smrtnih žrtev – 26 manj kot tokratni, poroča BBC.

To je sicer že 17. izbruh v DR Kongo od odkritja ebole pred 50 leti. Leta konfliktov v državi in zelo mobilno prebivalstvo so še dodatno otežila izzive pri nadzoru širjenja bolezni.

Najbolj smrtonosen izbruh ebole nasploh je bil sicer tisti v Zahodni Afriki med letoma 2014 in 2016, ko so v Gvineji, Liberiji in Sierri Leone po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ob 28.616 primerih zabeležili 11.310 smrti.

Epidemija 'ubija' na pol ure

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je minuli teden opozoril, da bi trenutna epidemija v DR Kongo "ob sedanjem tempu lahko zasenčila" izbruh v Zahodni Afriki. Virus se namreč izredno hitro prenaša, v DR Kongo se je doslej razširil v šestih od 26 provinc. Za primerjavo: po poročanju Reutersa je trajalo skoraj pet mesecev, da je doslej nasmrtonosnejši izbruh na svetu v letih 2014–2016 dosegel 1000 smrtnih žrtev (tokratni izbruh pa je število 2000 presegel v manj kot treh mesecih).

Po besedah vodje humanitarne službe pri Združenih narodih (ZN) Toma Fletcherja gre za najhitreje napredujočo epidemijo, ebola v drugi največji afriški državi namreč trenutno vsakih 30 minut zahteva eno smrtno žrtev. Inštitut za javno zdravje DR Kongo je včeraj sporočil, da so doslej našteli 4945 potrjenih primerov bolezni, od tega 101 samo v zadnjih 24 urah, navaja BBC. Zunaj države je bilo doslej zabeleženih primerov razmeroma malo: do 12. avgusta je bilo v sosednji Ugandi potrjenih 20 primerov, dve osebi so zdravili v Nemčiji, en primer pa je bil potrjen v Franciji.