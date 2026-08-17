Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Izbruh ebole v DR Kongo najbolj smrtonosen v zgodovini države

Kinšasa, 17. 08. 2026 13.09 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
Ti.Š. STA
Zdravstveni delavci

Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2325 smrtnimi žrtvami postal najbolj smrtonosen v zgodovini te države, kažejo danes objavljeni podatki vlade v Kinšasi. Število so zabeležili med 4945 potrjenimi primeri okužbe, s čimer je izbruh, razglašen sredi maja, presegel tistega med letoma 2018 in 2020.

Izbruh ebole v Demokratični republiki (DR) Kongo je z današnjim dnem postal najsmrtonosnejši v njeni zgodovini, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Od razglasitve epidemije 15. maja je zaradi ebole umrlo skupno 2325 oseb, kar je več kot med izbruhom v letih 2018–2020.

Izbruh ebole v DR Kongo je postal najsmrtonosnejši v zgodovini države.
Izbruh ebole v DR Kongo je postal najsmrtonosnejši v zgodovini države.
FOTO: AP

Izbruh, ki je DR Kongo zajel med letoma 2018 in 2020, je med 3381 potrjenimi primeri bolezni namreč terjal 2299 smrtnih žrtev – 26 manj kot tokratni, poroča BBC.

To je sicer že 17. izbruh v DR Kongo od odkritja ebole pred 50 leti. Leta konfliktov v državi in zelo mobilno prebivalstvo so še dodatno otežila izzive pri nadzoru širjenja bolezni.

Najbolj smrtonosen izbruh ebole nasploh je bil sicer tisti v Zahodni Afriki med letoma 2014 in 2016, ko so v Gvineji, Liberiji in Sierri Leone po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ob 28.616 primerih zabeležili 11.310 smrti.

Epidemija 'ubija' na pol ure

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je minuli teden opozoril, da bi trenutna epidemija v DR Kongo "ob sedanjem tempu lahko zasenčila" izbruh v Zahodni Afriki. Virus se namreč izredno hitro prenaša, v DR Kongo se je doslej razširil v šestih od 26 provinc. Za primerjavo: po poročanju Reutersa je trajalo skoraj pet mesecev, da je doslej nasmrtonosnejši izbruh na svetu v letih 2014–2016 dosegel 1000 smrtnih žrtev (tokratni izbruh pa je število 2000 presegel v manj kot treh mesecih).

Preberi še Direktor WHO: Izbruh ebole na poti, da postane najsmrtonosnejši doslej

Po besedah vodje humanitarne službe pri Združenih narodih (ZN) Toma Fletcherja gre za najhitreje napredujočo epidemijo, ebola v drugi največji afriški državi namreč trenutno vsakih 30 minut zahteva eno smrtno žrtev.

Inštitut za javno zdravje DR Kongo je včeraj sporočil, da so doslej našteli 4945 potrjenih primerov bolezni, od tega 101 samo v zadnjih 24 urah, navaja BBC.

Zunaj države je bilo doslej zabeleženih primerov razmeroma malo: do 12. avgusta je bilo v sosednji Ugandi potrjenih 20 primerov, dve osebi so zdravili v Nemčiji, en primer pa je bil potrjen v Franciji.

Preberi še V Franciji potrdili prvi primer ebole, okužen zdravnik, ki se je vrnil iz Konga

Epidemijo v državi so uradno razglasili 15. maja, pri WHO pa domnevajo, da se je izbruh začel vsaj tri mesece prej, vendar so ga sprva napačno diagnosticirali kot malarijo ali tifus. Izbruh je povzročila različica bundibugyo, za katero še ni odobrenega cepiva niti zdravil oziroma testiranje na novo razvito cepivo še poteka. V razvoju je tudi cepivo, ki temelji na tehnologiji, uporabljeni za razvoj cepiva AstraZenece proti covidu-19.

Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali preko telesnih tekočin.

ebola DR Kongo izbruh okužbe epidemija

Razočarani dolgoletni turist na Braču: Ne želim dati 25 evrov za čevapčiče

Policija o osumljenih požigalcih: zasegli polavtomatsko puško in pištolo

24ur.com Direktor WHO: Izbruh ebole na poti, da postane najsmrtonosnejši doslej
24ur.com V Kongu najhujši izbruh ebole v zgodovini, tretjina okuženih je otrok
24ur.com Prvi izbruh ebole v Gvineji po letu 2016 terjal štiri življenja
24ur.com V DR Kongo zaradi ebole umrlo več kot 1500 ljudi
24ur.com V milijonskem mestu Goma potrdili prvi primer ebole
Vizita.si Mednarodna nevarnost: Ebola Bundibugyo v osrednji Afriki
24ur.com Ebola terjala že več kot 400 življenj
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
17. 08. 2026 15.18
A zdaj so se pa spravili na Afriko!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
zadovoljna
Portal
Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Nepričakovana zaroka je vse pustila brez besed
Nepričakovana zaroka je vse pustila brez besed
vizita
Portal
Visok LDL holesterol: tveganje za srce in celotno telo
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
cekin
Portal
Morda ste že leta premalo plačani
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
moskisvet
Portal
V NBA je služil milijone, zdaj pa je sedel na traktor: Boban Marjanović navdušil
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Nasmejana Rebeka Dremelj uživa na morju
Nasmejana Rebeka Dremelj uživa na morju
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
dominvrt
Portal
Kako se znebiti slaka – in zakaj ga včasih ne bi smeli odstraniti
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
okusno
Portal
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
voyo
Portal
Jurski svet
Love Island Adria
Love Island Adria
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897