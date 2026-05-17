Izbruh ebole: WHO razglasil izredne razmere mednarodnega pomena

Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je v soboto sporočil, da so doslej zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev in 336 domnevnih primerov. Povzročitelj najnovejšega izbruha te nalezljive hemoragične mrzlice je sev bundibugyo, ki so ga prvič izolirali leta 2007.

WHO je zaradi dogajanja danes razglasil izredne razmere mednarodnega pomena na področju javnega zdravja. Gre za drugo najvišjo stopnjo pripravljenosti v skladu z mednarodnimi zdravstvenimi predpisi. Najvišja stopnja je pandemija.

Kot je opozorila WHO, dejanski obseg števila primerov in širjenja še ni znan. Zdravniki brez meja (MSF) so medtem sporočili, da pripravljajo "obsežen odziv", hitro širjenje izbruha ebole pa so označili za "izjemno zaskrbljujoče".