Tujina

Izbruh ebole: WHO razglasil izredne razmere mednarodnega pomena

Kinšasa, 17. 05. 2026 09.22 pred 1 uro 2 min branja 77

Avtor:
N.L. STA
Izbruh ebole v Afriki

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva.

Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je v soboto sporočil, da so doslej zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev in 336 domnevnih primerov. Povzročitelj najnovejšega izbruha te nalezljive hemoragične mrzlice je sev bundibugyo, ki so ga prvič izolirali leta 2007.

WHO je zaradi dogajanja danes razglasil izredne razmere mednarodnega pomena na področju javnega zdravja. Gre za drugo najvišjo stopnjo pripravljenosti v skladu z mednarodnimi zdravstvenimi predpisi. Najvišja stopnja je pandemija.

Kot je opozorila WHO, dejanski obseg števila primerov in širjenja še ni znan. Zdravniki brez meja (MSF) so medtem sporočili, da pripravljajo "obsežen odziv", hitro širjenje izbruha ebole pa so označili za "izjemno zaskrbljujoče".

Za sev bundibugyo ni cepiva.
FOTO: AP

"Za sev bundibugyo ni cepiva, ni specifičnega zdravljenja. Ima zelo visoko stopnjo smrtnosti, ki lahko doseže 50 odstotkov," je opozoril minister za zdravje DR Kongo Samuel-Roger Kamba. Med simptomi bolezni so vročina, krvavitve in bruhanje.

Cepiva so na voljo le za sev zaire, ki ima sicer višjo stopnjo smrtnosti, in sicer od 60 do 90 odstotkov.

Najnovejši izbruh so potrdili v provinci Ituri na severovzhodu DR Kongo, ki meji na Ugando in Južni Sudan. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz sosednje Ugande, šlo je za državljana DR Kongo, poroča AFP.

Prejšnji izbruh ebole, zaradi katere je v zadnjih 50 letih v Afriki kljub napredku pri cepivih in zdravljenju umrlo okoli 15.000 ljudi, je avgusta lani prizadel osrednji del celine.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bronco60
17. 05. 2026 11.00
Sej nam jo bodo prinesli popotniki, če ne bodo že prej pofilal.
Odgovori
0 0
MarkoJur
17. 05. 2026 10.59
Na bližnjem vzhodu razsaja nek drugi virus, ki je terjal na stotisoče življenj, pa cel svet to mirno spremlja in ob tem prepeva, pleše...
Odgovori
-1
1 2
Jaka Belec
17. 05. 2026 11.02
"neki drugi virus" zelo zanesljiva informacija.
Odgovori
0 0
dober dan
17. 05. 2026 11.04
Dolgonosu virus hodi po zemlji predolgo, resje
Odgovori
0 0
Tromblic
17. 05. 2026 10.55
Kaj lahko prosim izstopimo iz tega WHO.
Odgovori
+4
5 1
SDS_je_poden
17. 05. 2026 10.58
Zakaj bi pa to hoteli naredit?
Odgovori
-2
0 2
Gingin
17. 05. 2026 10.53
Se lahko vidi tudi ekipo snemalcev, so v kratkih hlačah?
Odgovori
+4
4 0
Juzles Iters
17. 05. 2026 10.51
Prvih 14 dni je ključnih... 🤫
Odgovori
+3
4 1
kr en 123
17. 05. 2026 10.51
Dopust v Kongu je trenutno ful v akciji... 70% popusta na airbnb...
Odgovori
+4
5 1
Vesela Jasna
17. 05. 2026 10.49
V Sloveniji pa imamo stari sev-yanshebola. Tudi ni cepiva.
Odgovori
-2
6 8
Damir Bukva Katyuša
17. 05. 2026 10.47
Naslednjih 5 dni je kljucnih !!🙃😉
Odgovori
+3
3 0
anabanana
17. 05. 2026 10.47
ebola ni nov virus, kje je Who bil do zdaj, zanimivo, prišlo kar čez noč, in že kolk mrtvih!!🤢🤐🫣, nov nateg, dnar rabijo, dodatke pa
Odgovori
+1
3 2
maco 1
17. 05. 2026 10.47
se je že začelo..
Odgovori
+3
3 0
Koronavirusovec
17. 05. 2026 10.46
zelo lahko je napovedati novo epidemijo, če se konča vojna v ukrajini potem bo nov virus, ravno koronavirus se je končal zgolj samo in zato ker je postala vojna v ukrajini, 2 dni po začetku vojne pri nas niso bile več obvezne maske
Odgovori
+4
6 2
Koronavirusovec
17. 05. 2026 10.50
torej takoj naslednji dan po začetku vojne v ukrajini so se zbrali vladajoči in rekli da ukrepi od jutri naprej ne bodo veljali, točno tako je bilo
Odgovori
+4
5 1
PARTIZAN PEPE
17. 05. 2026 10.44
Le zakaj ima ta prijazni nato toliko laboratorijev....
Odgovori
+4
4 0
r h
17. 05. 2026 10.41
JJ bo vse rešil
Odgovori
+1
2 1
anabanana
17. 05. 2026 10.38
🤣😂 Janša prihaja,
Odgovori
+4
7 3
Koronavirusovec
17. 05. 2026 10.42
ja to je slab znak, prejšnič smo bili prvi dan zaprti po tem ko je janševa vlada postala operativna
Odgovori
-2
2 4
Verus
17. 05. 2026 10.37
Ja, če delamo viruse, enkrat mora pobegniti... ups, dejavu
Odgovori
+5
6 1
simurgh
17. 05. 2026 10.35
Kdor ne verjame, naj bo korajžen in se odpravi v Kongo med okužene (brez maske seveda) in poroča - Live streaming 😁
Odgovori
+2
9 7
Bucijenor
17. 05. 2026 10.29
No no, pa nebo dopusta to leto. mdjj
Odgovori
+5
7 2
Con-vid 1984
17. 05. 2026 10.29
Da ne bo slučajno zamorcev zmanjkal......
Odgovori
-2
4 6
Robocop-56
17. 05. 2026 10.29
se vidi da je WHO največji sovražnik ljudstav oni niso srečni če nekje ne sprožijo epidemijo s tem da sprostijo najbolj smrttonosne viruse na svetu ki so prov oni naredili v svojih največjih labolatorijih s pomočjo mafije ki proizvaja zdravilo torej farmacevtov do gdaj si bo še narod zatiskal oči in prikimaval tem serijskim morilcem ki pobijajo ljudi brez slabe vesti itd vsi vemo da so v 70 razvili virus HIV ki povzroča AIDS da je bil z namenom naret da farmacevtske mafije služijo miljarde na zdravilih ki samo upočasni virus za nekaj let in Ebola ki je bila tudi narejena v labolatoriju da lahka z tem virusu pobijajo ljudi kolko jim paše.PS vidli so da smo jih odkrili kaj želijo z hanta virusom pa zdaj ne vejo več kaj so pa napadli Kongo z em virusu ni kej dokler bomo po svetu tiho bo tkole!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+0
9 9
Koronavirusovec
17. 05. 2026 10.29
če bi bili ljudje zdravi, farmacija ne bi služila, to je vse kar rabiš vedet kaj si želi farmacija, bolezni in ne zdravja
Odgovori
+1
5 4
Old_geezer
17. 05. 2026 10.28
V primeru pandemije ebole, bi bil jaz proti obveznemu cepljenju.
Odgovori
+6
8 2
Con-vid 1984
17. 05. 2026 10.47
Nobenega "cepljenja! ne bo,....gensko-magnetni zvarki so transhumanizacija in to je konec človeštva.
Odgovori
-1
1 2
