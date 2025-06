Izbruh Etne najmočnejši v zadnjih štirih letih

"Včerajšnjo fazo izbruha lahko štejemo za končano, vendar so parametri zvišani, zato vulkan spremljamo 24 ur na dan," je za Anso povedal Stefano Branca z inštituta za geofiziko in in vulkanologijo.

Ponedeljkov izbruh je presenetil turiste, ki so prestrašeni bežali v dolino. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo turiste, ki hitijo, medtem ko se nad Etno vzpenja ogromen oblak dima in pepela.