Izbruh hantavirusa na križarki zahteval tri življenja

Kot je organizacija pojasnila na družbenem omrežju X, je eden od okuženih na intenzivni negi v Južni Afriki. Po poročanju britanskega BBC gre za britanskega državljana.
En primer so doslej potrdili v laboratoriju, preostale okužbe pa so še vedno opredeljene kot sum. Vsi ostali potniki in člani posadke po navedbah WHO prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka podrobna epidemiološka preiskava.
Po podatkih nizozemskega zunanjega ministrstva sta bila dva od umrlih nizozemska državljana.
Vsi potniki so z ladje za križarjenje Hondius, ki jo upravlja nizozemsko podjetje Oceanwide Expeditions in ima po poročanju BBC kapaciteto za 170 potnikov ter okoli 70 članov posadke.
Podatki o sledenju in informacije o potovanju kažejo, da je ladja odplula iz Ushuaie v južni Argentini, trenutno pa je zasidrana v bližini Zelenortskih otokov, nedaleč od ciljnega pristanišča.
Hantavirusi lahko pri ljudeh povzročijo zvišano telesno temperaturo in hudo bolezen dihal. Do okužbe običajno pride z izpostavljenostjo urinu, iztrebkom ali slini okuženih glodavcev. Prenos med ljudmi je redek, navaja WHO.
