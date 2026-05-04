Tujina

Izbruh hantavirusa na križarki zahteval tri življenja

Praia, 04. 05. 2026 07.08 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
Ne.M. STA
V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so se okužili, je v nedeljo sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Kot je organizacija pojasnila na družbenem omrežju X, je eden od okuženih na intenzivni negi v Južni Afriki. Po poročanju britanskega BBC gre za britanskega državljana.

En primer so doslej potrdili v laboratoriju, preostale okužbe pa so še vedno opredeljene kot sum. Vsi ostali potniki in člani posadke po navedbah WHO prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka podrobna epidemiološka preiskava.

Po podatkih nizozemskega zunanjega ministrstva sta bila dva od umrlih nizozemska državljana.

FOTO: Profimedia

Vsi potniki so z ladje za križarjenje Hondius, ki jo upravlja nizozemsko podjetje Oceanwide Expeditions in ima po poročanju BBC kapaciteto za 170 potnikov ter okoli 70 članov posadke.

Podatki o sledenju in informacije o potovanju kažejo, da je ladja odplula iz Ushuaie v južni Argentini, trenutno pa je zasidrana v bližini Zelenortskih otokov, nedaleč od ciljnega pristanišča.

Hantavirusi lahko pri ljudeh povzročijo zvišano telesno temperaturo in hudo bolezen dihal. Do okužbe običajno pride z izpostavljenostjo urinu, iztrebkom ali slini okuženih glodavcev. Prenos med ljudmi je redek, navaja WHO.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

energetik10
04. 05. 2026 08.34
turizem, turizem, turizem…
Wolfman
04. 05. 2026 08.34
To še ni ne niti začetek! Ekosistemi se spreminjajo na slabše in tudi ti si kriv za to. Kaj šele sledi čez 30 let, ko bo še vpliv šuse večji in ledenov po Evropi ne bo več. Si že zatiskati oči, svinjali in greli bi a še naprej....?
Nidani
04. 05. 2026 08.29
Ma prepovejte že enkrat to gojišče svinjarije in onesnaževanje sveta!
Wolfman
04. 05. 2026 08.27
Pazite se Miki miške!
Ici
04. 05. 2026 08.20
Taka okužba ni hec.
Watcherman
04. 05. 2026 08.02
Resnično.
