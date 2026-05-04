Izbruh hantavirusa na križarki zahteval tri življenja

Kot je organizacija pojasnila na družbenem omrežju X, je eden od okuženih na intenzivni negi v Južni Afriki. Po poročanju britanskega BBC gre za britanskega državljana.

En primer so doslej potrdili v laboratoriju, preostale okužbe pa so še vedno opredeljene kot sum. Vsi ostali potniki in člani posadke po navedbah WHO prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka podrobna epidemiološka preiskava.

Po podatkih nizozemskega zunanjega ministrstva sta bila dva od umrlih nizozemska državljana.