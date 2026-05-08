'Hantavirus ni covid, se pa lahko pojavi še več okužb'

Okužbe s hantavirusom bi lahko v prihodnjih dneh narasle. Inkubacijska doba virusa lahko namreč traja do šest tednov, zato Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarja, da povečanje števila okužb ne bi bilo nenavadno. "Naj bom jasna - to ni SARS-CoV-2. To ni začetek pandemije covida, temveč izbruh na ladji," je poudarila epidemiologinja nalezljivih bolezni pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) Maria Van Kerkhove. Kot je pojasnila, se hantavirus ne širi na enak način kot koronavirusi, temveč "s tesnimi in intimnimi stiki".

Ukrepi, ki so jih sprejeli na krovu križarke, pa so previdnostni, da bi preprečili nadaljnje širjenje virusa. Potniki na ladji so v izolaciji. Tveganje za javnost v Evropi ostaja nizko, je dejala tiskovna predstavnica EU Eva Hrncirova.

Po smrti so se izkrcali

Na križarki MV Hondius, ki pluje pod nizozemsko zastavo, je skoraj 150 ljudi. Kot poroča Euronews, naj bi tri osebe na krovu ladje umrle zaradi hantavirusa, še osem drugih pa naj bi bilo z njim okuženih. Ladja je Argentino zapustila 1. aprila in se odpravila na križarjenje po Atlantiku, po načrtih pa naj bi se ustavila na Antarktiki, Falklandskih otokih in drugih lokacijah. A zaradi izbruha se je načrt potovanja spremenil. Vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na družbenem omrežju X dejal, da so bili trije pacienti s sumom na okužbo s hantavirusom evakuirani in so na poti na Nizozemsko. Ponovil pa je, da je trenutno tveganje za javno zdravje nizko.

'Na krovu ni podgan.' FOTO: Shutterstock

Van Kerkhova pa je dejala, da uradniki preiskujejo morebiten prenos s človeka na človeka, ki je sicer izjemno redek. A zdravstveni organi v Južni Afriki in Švici so odkrili sev, ki se v redkih primerih lahko širi med ljudmi. Verjamejo, da se je prva oseba z virusom okužila še pred vkrcanjem, oblasti pa so sporočile, da na krovu križarke ni podgan. So se pa potniki še pred ukrepi, ki so pozneje stopili v veljavo, po smrti prve osebe izkrcali na oddaljenem južnoatlantskem otoku Sveta Helena. Žena 70-letnega nizozemskega potnika, ki je umrl, je s komercialnim letom odletela v Južno Afriko, kjer je pozneje v bolnišnici umrla tudi sama. Nizozemske oblasti še niso sporočile, kje so potniki, ki so takrat zapustili ladjo.

Španci v najsodobnejši izolacijski center

In kaj se bo zdaj zgodilo s potniki na krovu križarke? 14 Špancev bodo odpeljali na Tenerife, nato pa bodo 45 dni preživeli v najsodobnejšem izolacijskem centru v Španiji, v bolnišnici Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla v Madridu. Enota za visoko stopnjo izolacije (UAAN) je specializiran objekt, ustvarjen po izbruhu ebole leta 2014, ki je bil uporabljen tudi med evakuacijami covida-19 iz Wuhana.