Tujina

'Hantavirus ni covid, se pa lahko pojavi še več okužb'

Madrid, 08. 05. 2026 08.09 pred 1 uro 3 min branja 5

M.P.
M.P.
Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da se stanje z izbruhom hantavirusa na križarki ne bi smelo primerjati s covidom-19. "To ni SARS-CoV-2. To ni začetek pandemije covida," je poudarila epidemiologinja organizacije Maria Van Kerkhove. Nizozemske oblasti so medtem potrdile, da so se po smrti prve osebe in še pred uveljavitvijo ukrepov potniki na enem od otokov izkrcali s krova.

Okužbe s hantavirusom bi lahko v prihodnjih dneh narasle. Inkubacijska doba virusa lahko namreč traja do šest tednov, zato Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarja, da povečanje števila okužb ne bi bilo nenavadno.

"Naj bom jasna - to ni SARS-CoV-2. To ni začetek pandemije covida, temveč izbruh na ladji," je poudarila epidemiologinja nalezljivih bolezni pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) Maria Van Kerkhove. Kot je pojasnila, se hantavirus ne širi na enak način kot koronavirusi, temveč "s tesnimi in intimnimi stiki".

Ukrepi, ki so jih sprejeli na krovu križarke, pa so previdnostni, da bi preprečili nadaljnje širjenje virusa. Potniki na ladji so v izolaciji.

Tveganje za javnost v Evropi ostaja nizko, je dejala tiskovna predstavnica EU Eva Hrncirova.

Po smrti so se izkrcali

Na križarki MV Hondius, ki pluje pod nizozemsko zastavo, je skoraj 150 ljudi. Kot poroča Euronews, naj bi tri osebe na krovu ladje umrle zaradi hantavirusa, še osem drugih pa naj bi bilo z njim okuženih.

Ladja je Argentino zapustila 1. aprila in se odpravila na križarjenje po Atlantiku, po načrtih pa naj bi se ustavila na Antarktiki, Falklandskih otokih in drugih lokacijah. A zaradi izbruha se je načrt potovanja spremenil.

Vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na družbenem omrežju X dejal, da so bili trije pacienti s sumom na okužbo s hantavirusom evakuirani in so na poti na Nizozemsko. Ponovil pa je, da je trenutno tveganje za javno zdravje nizko.

'Na krovu ni podgan.'
Van Kerkhova pa je dejala, da uradniki preiskujejo morebiten prenos s človeka na človeka, ki je sicer izjemno redek. A zdravstveni organi v Južni Afriki in Švici so odkrili sev, ki se v redkih primerih lahko širi med ljudmi. Verjamejo, da se je prva oseba z virusom okužila še pred vkrcanjem, oblasti pa so sporočile, da na krovu križarke ni podgan.

So se pa potniki še pred ukrepi, ki so pozneje stopili v veljavo, po smrti prve osebe izkrcali na oddaljenem južnoatlantskem otoku Sveta Helena. Žena 70-letnega nizozemskega potnika, ki je umrl, je s komercialnim letom odletela v Južno Afriko, kjer je pozneje v bolnišnici umrla tudi sama.

Nizozemske oblasti še niso sporočile, kje so potniki, ki so takrat zapustili ladjo.

Španci v najsodobnejši izolacijski center

In kaj se bo zdaj zgodilo s potniki na krovu križarke? 14 Špancev bodo odpeljali na Tenerife, nato pa bodo 45 dni preživeli v najsodobnejšem izolacijskem centru v Španiji, v bolnišnici Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla v Madridu.

Enota za visoko stopnjo izolacije (UAAN) je specializiran objekt, ustvarjen po izbruhu ebole leta 2014, ki je bil uporabljen tudi med evakuacijami covida-19 iz Wuhana.

Hantavirusi so skupina virusov, ki jih naravno prenašajo glodavci, kot so miši in podgane, ne da bi pri tem sami zboleli. Ljudje se z njimi najpogosteje okužijo prek vdihavanja aerosola, ki nastane iz izločkov okuženih živali, na primer urina, blata ali sline, ko se ti posušijo in se njihov prah dvigne v zrak. Čeprav se večina vrst hantavirusov ne širi med ljudmi, obstajajo redki izjemi, kot je andski sev, pri katerem je bil zabeležen prenos s človeka na človeka, kar zahteva posebno previdnost pri stikih z okuženimi osebami.

Otok Sveta Helena je majhen, oddaljen vulkanski otok v južnem Atlantskem oceanu, ki je britansko čezmorsko ozemlje. Otok je najbolj znan po tem, da je bil kraj izgnanstva francoskega cesarja Napoleona Bonaparteja, ki je tam preživel zadnja leta svojega življenja po porazu v bitki pri Waterlooju leta 1815. Zaradi svoje izjemne izoliranosti sredi oceana je bil skozi zgodovino pomembna postojanka za ladje na poti med Evropo, Afriko in Azijo, danes pa je znan predvsem po svoji edinstveni naravi in zgodovinski dediščini.

KOMENTARJI5

patogen
08. 05. 2026 10.01
Anticepilci že vohajo novo zaroto..
Apbijd
08. 05. 2026 09.45
Ni problema,moderna ima patent na cepivo mrna že dve leti...tako,da brez skrbi ...tisti ki ste se cepili za covid,se lahko že postavite v vrsto...je pa ta virus kot vidite na čudoviti sličici res nežen in topel...ni hud⚱️
Slovener
08. 05. 2026 09.20
Hantavirus ni covid, se pa lahko pojavi še več okužb, tko da nobene panike ! Dokler zadeva ne uide izpod nadzora !
KaiC
08. 05. 2026 09.51
To je bilo jasno že ob prvem primeru naprej... Samo je očitno bil potreben ta članek, ker so nekateri komentatorji takoj skočili v luft in začeli pisat, da bo spet isto kot pri co-vidu... samo zato ker se omenja pojav virusa... Osebno mi je žalostno, da so nekateri še zmeraj tako obremenjeni s co-vidom, da delajo iz vsakega virusa sedaj neko agendo, zaroto, itd. Sicer jih razumem, ampak vseeno je žalostno videt, da se tako "borijo proti manipulaciji", medtem ko edini, ki jih sedaj manipulira in drži na trnih, je njihov lasten razum in konfirmacijski bias...
Prelepa Soča
08. 05. 2026 09.56
KaiC... to je problem vseh z nizkim IQ, oz., tistih, ki ne znajo uporabljati svoje pameti, pač pa tujo NESpamet, skratka, to privede do neločevanja zrnja od plev.... slabi kmetovalci bi to bili njega dni.
