Izbruh na križarki Majestic Princess: 800 okuženih s koronavirusom

Na potniški ladji v Avstraliji naj bi se z virusom okužilo več sto ljudi. Kanal 9News je v petek poročal, da je okuženih 800 potnikov in članov posadke na ladji "Majestic Princess".

Ladjarska družba Princess Cruises je potrdila izbruh, vendar sprva ni navedla natančnega števila. Avstralski mediji sicer poročajo, da je na ladji 3300 potnikov in 1300 članov posadke.

"Potniki imajo le blage simptome ali pa so asimptomatski in so izolirani v svojih kabinah," so avstralski mediji navajali predstavnika ladjarske družbe. Vsi neokuženi potniki so nosili zaščitne maske, članom posadke pa so naročili, naj si nadenejo popolno zaščitno opremo.