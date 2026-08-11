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Izbruh na vrhuncu sezone: turisti ne morejo s Sicilije

Catania, 11. 08. 2026 12.58 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Izbruh Etne

Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Catanii. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava.

Najaktivnejši evropski vulkan še naprej povzroča velike težave v času, ko je turistična sezona na vrhuncu.

Zračni promet na Siciliji je pmoten že peti dan zapored. Na letališču v Catanii je v veljavi najvišja stopnja opozorila, rdeča. To pomeni, da je izbruh z znatnim izpustom pepela neizbežen ali že poteka. Prizadetih je na tisoče turistov.

V ponedeljek so začasno ustavili dohodne lete na letališču v Catanii. O ukrepih se pristojne oblasti odločajo glede na smer vetra in koncentracijo pepela v ozračju. Danes zjutraj je lahko iz Catanie na domačem letu vzletelo le eno letalo. Vsi pristanki so do 19. ure začasno ustavljeni.

V kraterju Etne, ki se dviguje več kot 3300 metrov visoko, beležijo vrsto močnih eksplozij in izbruhov lave z obilnimi izpusti pepela, ki se pomikajo proti jugozahodu. Po podatkih italijanskega nacionalnega inštituta za vulkanologijo (INGV) v Catanii iz dveh odprtin na nadmorski višini 2360 metrov in 2750 metrov tečejo debeli tokovi lave. Minulo noč se je na višini okoli 1900 metrov odprla nova odprtina.

Pepel pokriva tudi mestne in podeželske ceste, hribe in celo plaže. Med najbolj prizadetimi občinami je Belpasso na pobočjih Etne. V zadnjih dneh je pepel prekril bližnje kraje Adrano, Ragalna in Paterno.

Etna vulkan Sicilija letališče Catania letalski promet

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