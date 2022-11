Izbruh največjega aktivnega vulkana na svetu privablja množico radovednežev

Lava za zdaj ne ogroža nobenih skupnosti na Velikem otoku, vendar pa so domačini pametno previdni in so se kar sami izselili iz bližine vulkanov, medtem ko tam ostajajo le radovedni turisti.

Znanstvenik iz havajskega vulkanskega observatorija Ken Hon je dejal, da lava teče počasi navzdol po vulkanu in se približuje cesti Saddle, ki povezuje vzhod in zahod otoka. Guverner Havajev David Ige je razglasil izredne razmere za vsak primer in dejal, da je zelo hvaležen, da lava ne ogroža naselbin in so lahko šole ter podjetja odprta.