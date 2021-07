Izbruh ognjenika na Filipinih v beg pognal na tisoče ljudi

Odkar je vlada pozvala k evakuaciji naselij na obali jezera, je svoje domove zapustilo vsaj 2.400 ljudi, je dejal provincialni uradnik za katastrofe Joselito Castro . "Pričakujemo, da se bo v prihodnjih dneh evakuiralo še več prebivalcev," je dejal in dodal, da zatočišča iščejo bodisi v šolah, ki so zaradi pandemije covida-19 zaprte, bodisi v domovih za starejše.

Taal je eden izmed najbolj aktivnih vulkanov v državi, ki jo občasno prizadenejo izbruhi in potresi, saj se nahaja na t. i. pacifiškem "ognjenem obroču", to je območju intenzivnih potresnih dejavnosti. Ognjenik leži le 50 kilometrov južno od Manile. Večji del preteklega tedna je bruhal vulkanski smog, ki je nad glavnim mestom zastiral sončno svetlobo.

V občini Agoncillo, približno 120 kilometrov južno od Manile, so policisti z megafoni hodili od hiše do hiše in prosili ljudi, naj odidejo. Prebivalci imajo le nekaj ur časa, da zavarujejo svoje stvari in se preselijo na varnejše območje. Januarja lani je izbruh Taala v zrak izstrelil pepel v višini 15 kilometrov, ob tem je bruhal še vročo lavo. Uničil je številne domove, ubil živino in ter v zavetišča poslal več kot 135 tisoč ljudi.