Izbruh ognjenika v bližini Tonge je največji zabeležen vulkanski izbruh

Novozelandski nacionalni inštitut za raziskave vode in ozračja (NIWA) je tri četrtine materiala, ki ga je vulkan raznesel, že našel, za preostali del pa predvideva, da je bil razpršen v ozračju. Piroklastični tokovi – smrtonosni tokovi lave, vulkanskega pepela in plinov, ki dosežejo temperaturo do tisoč stopinj Celzija in hitrost do 700 kilometrov na uro – so material po morskem dnu raznesli vsaj 80 kilometrov daleč.

"Vendar se zdi, da tokovi segajo še dlje, morda celo sto kilometrov stran. Sila tokov je osupljiva. Videli smo nanose v dolinah zunaj vulkana, kar pomeni, da so imeli dovolj moči, da so tekli navzgor čez ogromne grebene in nato nazaj navzdol," je povedala glavna znanstvenica ekipe Emily Lane. Pri tem je poudarila, da so ravno ti tokovi najverjetneje poškodovali podmorske komunikacijske kable v Tongi.