Izbruh oslovskega kašlja: zdravnike skrbi nizka precepljenost

Oslovski kašelj je bolezen dihal. Povzroča jo bakterija Bordetella pertussis, ki se nahaja v ustih, nosu in žrelu. Otroci, ki zbolijo za oslovskim kašljem, imajo lahko epizode kašlja, ki trajajo od štiri do osem tednov. Prenaša se s človeka na človeka s kužnimi kapljicami pri kašljanju, kihanju, tudi posredno prek okuženih predmetov, navajajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Bolj zaskrbljujoče so po ocenah infektologov razmere v Splitu, kjer so se prvi primeri oslovskega kašlja pojavili minuli mesec, precepljenost pa je tam manj kot 86-odstotna. Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) Branko Kolarić je za RTL opozoril, da to nikakor ni dovolj. "Potrebna je okoli 95-odstotna precepljenost. Zdaj je po vsej državi različna, nekoliko slabša pa je v Dalmaciji," je dejal. Pri tem je dodal, da v Zagrebu v prvem letu cepijo okoli 95 odstotkov otrok, pri petih letih pa okoli 90 odstotkov.

Oslovski kašelj so v Zagrebu potrdili pri treh učencih ene od osnovnih šol, okuženih pa je tudi nekaj ljudi, ki so bili z njimi v stiku, je v nedeljo poročala hrvaška televizija RTL.

V začetku bolezni so simptomi podobni navadnemu prehladu – pojavi se izcedek iz nosu in oči, rahlo povišana telesna temperatura, občasno tudi blag kašelj. Nato se prične kašelj postopoma stopnjevati in pojavijo se značilni napadi kašlja. Bolnik lahko pomodri, ker zaradi kašlja ne dobi dovolj kisika. Napadom, ki so najpogostejši ponoči, lahko sledita bruhanje in utrujenost.

Oslovski kašelj je še vedno pomemben vzrok smrti pri dojenčkih, mlajših od šest mesecev. Najpogostejši zaplet je bakterijska pljučnica, ki ima tudi najvišjo smrtnost, še navaja NIJZ.