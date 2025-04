Izbruh ošpic v ZDA: umrl drugi otrok

V Teksasu je šestletna deklica zaradi ošpic umrla že februarja. Šlo je za prvi tovrsten primer v ZDA v zadnjem desetletju.

V nedeljo so oblasti potrdile smrt še enega otroka, osemletne deklice, ki ni bila cepljena, obenem pa ni imela drugih pridruženih zdravstvenih težav. Zdravila se je v bolnišnici, umrla pa je v četrtek, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zvezna država na jugu ZDA je v zadnjem izbruhu ošpic najhuje prizadeta in je, glede na minuli konec tedna objavljene podatke v letošnjem letu, zabeležila že več kot 490 primerov. Bolezen se je z zahoda Teksasa razširila tudi na sosednje države.

Skupno so v ZDA v 22 državah našteli 642 obolelih, med drugim v Novi Mehiki, Oklahomi in Kansasu. Zdravstvene oblasti so primere med drugim potrdile tudi na Aljaski, Floridi in v mestu New York. V Novi Mehiki je marca umrl moški, čigar smrt je Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) prav tako povezal z ošpicami.