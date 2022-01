Izbruh podvodnega vulkana na Tongi sprožil cunami, evakuirali tudi tongovskega kralja

Ob izbruhu podvodnega vulkana Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai v južnem Pacifiku se je v zrak dvignil oblak pepela in vodne pare, izbruh pa je na Tongi sprožil tudi cunami. Lokalni mediji so poročali, da so valovi ob plimi poplavljali nepremičnine, da je z neba padal pepel ter da so bile prekinjene številne telefonske povezave. Obseg opustošenja še ni povsem jasen.

Meteorološka služba Tonge pa ni izdala le opozorila pred cunamijem, temveč opozarja tudi pred močnim dežjem, možnostjo nenadnih poplav in močnimi vetrovi. "Ljudje, ki so v morju ali njegovi bližini, naj se umaknejo iz vode, s plaž in obal ter stran od pristanišč ter rek in njihovih ustij," je opozorila novozelandska nacionalna agencija za obvladovanje izrednih razmer. Vulkan leži približno 2000 kilometrov severovzhodno od Nove Zelandije.