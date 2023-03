Izbruh virusa Marburg: vsaj pet mrtvih in trije hospitalizirani

Tanzanija je danes potrdila svoje prve primere virusne bolezni marburg, poroča WHO Afrika. Primere so z laboratorijskimi testi potrdili po poročilih o domnevnih okužbah s smrtonosnim virusom v severozahodni regiji Kagera. Potem ko je osem ljudi razvilo simptome, vključno z vročino, bruhanjem, krvavitvijo in odpovedjo ledvic, so v nacionalnem laboratoriju za javno zdravje analizirali vzorce. Pet od osmih primerov, vključno z zdravstvenim delavcem, je umrlo, preostali trije so na zdravljenju. Izsledili so 161 stikov, ki jih nadzorujejo.

Bolezen se sprva začne s povišano telesno temperaturo, bolečinami v mišicah, glavobolom in vnetim grlom. Pri polovici bolnikov se pojavijo tudi močna slabost, bruhanje in driska. Bolezenski znaki se še okrepijo po petih oz. sedmih dneh, kar vodi v krvavitve, v kasnejših fazah pa se pojavijo še nevrološki simptomi (epileptični napadi, dezorientacija).

Za virus trenutno ne obstaja cepivo, prav tako tudi ne nobeno protivirusno zdravljenje. Podporno zdravljenje (kisik, elektroliti itd.) sicer lahko bolniku nekoliko izboljšajo možnosti preživetja.

Virus se na človeka prenaša prek netopirjev, ki so naravni gostitelji virusa. Ko se oseba okuži, se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami okuženih ljudi, pa tudi prek kontaminiranih površin in materialov. Enako kot pri eboli je tudi v tem primeru nezaščiten stik s trupli okuženih običajno vir okužbe.

Virus Marburg je soroden eboli, v preteklosti pa so izbruhe zabeležili v Angoli, Keniji, Gani, Demokratični republiki Kongo, Ugandi in Južni Afriki. Leta 2005 je v Angoli zaradi njega umrlo več kot 200 ljudi, kar je po podatkih WHO najbolj smrtonosen izbruh doslej.

Prvič so virus odkrili leta 1967 v nemškem kraju Marburg, po katerem je tudi dobil svoje ime. Zaznali so ga pri laboratorijskih strokovnjakih v Marburgu, Frankfurtu in Beogradu, ki so preučevali ugandske opice.