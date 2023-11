Izbruh vulkana bi lahko uničil mesto Grindavik

Islandsko mesto s približno 4000 prebivalci v bližini glavnega mesta Rejkjavik bi po mnenju strokovnjakov lahko močno poškodoval vulkan, ki naj bi izbruhnil v nekaj urah ali dneh. Mesto so sicer že evakuirali, vendar se sedaj bojijo za infrastrukturo.

Mesto Grindavik na jugozahodni obali se nahaja v bližini geotermalne elektrarne Svartsengi, ki je glavni dobavitelj električne energije in vode za 30.000 prebivalcev polotoka Reykjanes. Poleg tega v bližini leži še geotermalno zdravilišče Modra laguna, priljubljena turistična destinacija, ki je bila že v začetku tega tedna zaprta.

Mesto so že v soboto v zgodnjih jutranjih urah evakuirali, potem ko je magma, ki se premika pod zemeljsko skorjo, povzročila na stotine potresov, kar naj bi napovedovalo skorajšnji izbruh vulkana. "Magma je zdaj na zelo majhni globini, zato pričakujemo izbruh v najkrajšem možnem času," je dejal Vidir Reynisson, vodja islandske civilne zaščite. Najverjetnejši scenarij, ki ga pričakujejo, je, da bi se v bližini Grindavika v tleh odprla razpoka, piše Guardian. "Razpoka bi bila dolga približno 15 kilometrov in kjer koli na tej razpoki lahko potem pride do izbruha," je dejal Reynisson. Sicer ni izključena niti možnost izbruha na dnu oceana. "To ni najbolj verjeten scenarij, vendar ga ne moremo izključiti, ker konec razpoke sega v morje," je dodal Reynisson.

Škoda je že nastala, zaradi potresov in dvigovanja tal so v mestu in njegovi okolici poškodovane stavbe in ceste. Velika razpoka je razdejala tudi zelenice na igrišču za golf.

