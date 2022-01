Izbruh vulkana in cunami povzročila veliko škodo na Tongi

Kot je danes povedala novozelandska premierka Jacinda Ardern, za zdaj sicer ni poročil o poškodovanih ali smrtnih žrtvah.

"Cunami je občutno prizadel obalo in severni del mesta Nuku'alofa, na obalo je naplavil ladje in velike skal. Mesto je prekrito z debelo plastjo vulkanskega pepela, sicer pa so razmere mirne in stabilne," je Ardernova povedala po pogovoru z novozelandskim veleposlaništvom na Tongi. Ker je pepel kontaminiral zaloge vode, potrebujejo pomoč v obliki pitne vode, je dodala.

Na Tongi so sprejeli tudi ponudbo Avstralije, da na območje pošlje izvidniško letalo. Takoj ko bodo razmere dopuščale, bo Nova Zelandija na območje poslala vojaško izvidniško letalo, so sporočili s tamkajšnjega obrambnega ministrstva.

Poplave so dosegle tudi zahodno ameriško obalo. Avstralija in ZDA so otoški državi ponudile nujno humanitarno pomoč.