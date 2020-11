Izbruh vulkana: novozelandski organi zaradi nesreče vložili 13 obtožnic

Vulkan je izbruhnil, ko je bilo na otoku 47 ljudi, vključno z več turističnimi skupinami in njihovimi vodniki. Žrtve so tako bile z Nove Zelandije, iz Avstralije, Nemčije, Kitajske, Velike Britanije in Malezije. Nekoč priljubljeno turistično destinacijo je vsako leto obiskalo na tisoče ljudi, čeprav so nevarnost izbruha razglasili že leta 2011. Toda nenaden izbruh je presenetil vse, tudi oblasti. Od takrat se turisti na otok niso več podajali. Kmalu po tragediji je novozelandska premierka Jacinda Ardern napovedala izvedbo preiskave in dodala, da bi ta lahko trajala do enega leta.

Tako je deset organizacij sedaj obtoženih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, ki določa najvišjo globo 1,5 milijona novozelandskih dolarjev, kar je skoraj 890.000 evrov. Ostali trije obtoženi pa so direktorji ali posamezniki, ki bi morali poskrbeti, da bi podjetja oziroma družbe izpolnile svoje zdravstvene in varnostne dolžnosti. Za te posameznike, ki so bili obtoženi zanemarjanja zdravstvenih in varnostnih obveznosti, je najvišja zagrožena globa 300.000 novozelandskih dolarjev, kar je nekaj več kot 170.000 evrov.

WorkSafe NZ je dejal, da identitete obtoženih ne more deliti, saj so imeli ti na sodišču pravico zahtevati odredbo o varovanju njihovega imena.

"Izbruh je bil nepričakovan dogodek, vendar to ne pomeni, da je bil nepredvidljiv. Tisti, ki so bili zadolženi nuditi varnost in ki so skrbeli za obiskovalce, so jih bili dolžni tudi zaščititi,"je na ponedeljkovi tiskovni konferenci dejal izvršni direktor urada WorkSafe Phil Parkes. "Raziskali smo, ali so tisti, ki so kakor koli sodelovali pri prevozu turistov na otok, izpolnili svoje obveznosti iz zakona o varnosti in zdravju pri delu iz leta 2015. Menimo, da teh 13 podjetij in posameznikov teh obveznosti ni izpolnilo. Tisti, ki so šli na otok, so to storili z razumnim pričakovanjem, da obstajajo ustrezni sistemi, ki zagotavljajo, da se varno in zdravi vrnejo domov," je dejal Parkes. Dodal je še, da mora Nova Zelandija zagotoviti, da se "naše matere, očetje, otroci in prijatelji ob koncu dneva varno in zdravi vračajo domov."