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Izbruh vulkana, odpovedani leti in turisti v natikačih

Catania, 13. 08. 2026 08.20 pred 7 urami 2 min branja 5

Avtor:
D.L.
Izbruh Etne

Za ene spektakel, za druge težave: zaradi izbruha Etne na letališču v Catanii, sicer enem največjih v Italiji, vlada mrtvilo, na stotine letov so odpovedali ali pa preusmerili. Medtem si agencije, ki organizirajo nočne oglede vulkana, manejo roke, povpraševanja je toliko, da morajo večino zavrniti. Številni se zato na goro odpravijo sami, ne nujno v najbolj primerni opremi.

Izbruh Etne
Izbruh Etne
FOTO: Profimedia

Največji in najbolj aktiven evropski vulkan Etna po skoraj tednu dni še kar bruha, letališče v Catanii pa ostaja zaprto. Po zadnjih podatkih bo tako še najmanj do 2. ure zjutraj.

Po poročanju italijanskih medijev so samo med petkom in torkom 700 letov odpovedali ali pa so jih preusmerili na druga otoška letališča. Ker se to dogaja na vrhuncu turistične sezone, so nevšečnosti še toliko večje. Na tisoče turistov se ne more vrniti domov, če jim vendarle uspe zagotoviti sedež na letalu, to velikokrat odpotuje z drugega konca otoka, zaradi zamud pa ne morejo ujeti naslednjih letov.

Odpovedani leti na letališču v Catanii
Odpovedani leti na letališču v Catanii
FOTO: Profimedia

Catania se uvršča med največja italijanska letališča, po podatkih italijanskega letalskega regulatorja ENAC je imela lani približno 12,37 milijona potnikov.

Težave niso omejene le na Sicilijo. Oblak vulkanskega pepela je dosegel Malto, kjer so zato odpovedali že 19 letov, še več pa jih ima velike zamude.

Nespametni turisti

Medtem je med obiskovalci že tako izjemno priljubljena Etna zdaj pravi magnet za radovedneže, številni si želijo tok lave ogledati čim bolj od blizu, lokalni vodniki pa opozarjajo na "turiste v natikačih", ki pozabljajo na svojo varnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za posameznike in agencije, ki organizirajo nočne oglede vulkana, je izbruh sicer zlata jama. "Vsi si želijo videti tok lave, ta edinstvena lepota vsakega pritegne," je novinarjem dejal 41-letni Dabiele Perricelli, ki vsak večer na vulkan popelje nekaj deset ljudi, na dan pa dobi tudi po 300 povpraševanj. Podoben naval beležijo tudi druge agencije.

Ker za vse ni mesta, se številni na nočni ogled Etne odpravijo kar sami, kar pa je lahko nevarno. "Vsak večer se 2000 ljudi odpravi proti vrhu, poti so prenatrpane. Včeraj smo celo videli ljudi v natikačih," se je čudil Perricelli.

Med radovedneži, ki so bili deležni kritik, ker so se fotografirali preblizu vulkana, je tudi priljubljena novinarska zvezdnica Diletta Leotta.

Obiskovalci lahko pridejo do 2400 metrov nadmorske višine, višje pa le v spremstvu vodnika. Etna je visoka 3324 metrov.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
13. 08. 2026 14.29
V Indoneziji te peljejo z ladico na oglede vulkana in zraven postrežejo s svežo ribo. Razkošje na višku.
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
13. 08. 2026 14.23
tooooo,naj bruha na polnoo ane
Odgovori
+1
1 0
Bombardirc1
13. 08. 2026 13.07
Vse za dober selfie...
Odgovori
+1
1 0
devote
13. 08. 2026 11.35
Lajna ,amer in cionist se bodo pozrli od togote ker ne bo vec mozno modelirati vremena zaradi vulkanskega motenja. Pozrite se, hehehe satanisti
Odgovori
-4
1 5
travc
13. 08. 2026 11.31
Za ene mora biti temperaturra pod nulo da ubujejo kaj drugega.
Odgovori
+2
2 0
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