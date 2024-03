'Izbruh vulkana zelo verjeten': znova evakuirali priljubljeno letovišče

Vulkanolog Thorvaldur Thordarson je v soboto dejal, da se magma nahaja na globini okoli štiri kilometre, a da bi lahko do izbruha prišlo v le nekaj urah. Zaradi tega so po poročanju CNN evakuirali tako priljubljeno geotermalno letovišče Modra Laguna kot tudi bližnje mesto Grindavík. Evakuacija je po besedah policije potekala dobro, v zadnjih dneh pa je bilo v mestu po njihovih besedah le nekaj ljudi.

V geotermalnem letovišču Modra Laguna so v soboto sporočili, da so sprožili evakuacijo prostorov zaradi povečane seizmične dejavnosti na območju, ki se nahaja le nekaj kilometrov stran od njih. Terme bodo zaprte vsaj do konca nedelje, ko bodo znova ocenili stanje, so sporočili. "Še naprej bomo pozorno sledili smernicam in priporočilom oblasti ter z njimi sodelovali," so dodali.