Izbruhnil je indonezijski ognjenik Semeru, dim nad otokom Java

Semeru je s svojimi 3676m nadmorske višine najvišji vrh otoka Java in spada med najbolj aktivne vulkane v Indoneziji. V soboto je okoli pol šeste ure zvečer po njihovem oziroma nekaj pred 12. uro dopoldne po našem času izbruhnil.

Indonezijska nacionalna agencija za krizno upravljanje je vaščane, ki živijo v bližini gore, opozorila, naj bodo pripravljeni na nadaljnjo aktivnost ognjenika. Splošne evakuacije sicer niso naročili. Ogenj in dim se po ocenah dviga več kot pet kilometrov in pol nad otokom Java, in sicer nad vasema Sumber Mujur in Curah Koboan. Oblasti so prebivalce opozorile tudi na nevarnost stika lave z vodo, kar lahko povzroči različno močne eksplozije.

Indonezija je sicer del pacifiškega ognjenega obroča, kjer se pojavljajo številni potresi in vulkanski izbruhi. Gora Semeru je sicer ena izmed bolj priljubljenih pohodniških destinacij med turisti. Lani decembra so ob izbruhu evakuirali okoli 550 ljudi.

V zadnjem tednu se je v Indoneziji sicer zgodilo več plazov, smrtonosen potres na otoku Sulawesi, prav tako pa je izginilo letalo Boeing 737 z 62 ljudmi na krovu.

